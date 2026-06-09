Espana agencias

Las calles de Madrid vuelven a la rutina con la despedida del papa

Guardar
Google icon

Madrid, 9 jun (EFE).- Las calles de Madrid retornan a la normalidad después de que cientos de miles de personas desplazadas para la visita del papa hayan sido durante tres días protagonistas de los multitudinarios actos y hayan ocupado los distintos escenarios de la ciudad durante la visita del pontífice.

El papa se despide de Madrid tras tres intensas jornadas en un acto que se celebra en el recinto de Ifema de agradecimiento a los miles de voluntarios que han participado en la organización de los eventos celebrados en la capital de España desde el pasado sábado.

PUBLICIDAD

Escenarios como la Puerta de Sol donde se ha centralizado los desplazamientos de los miles de periodistas acreditados de todo el mundo han recuperado su rutina, tras la resaca que ha dejado el viaje de León XIV en la capital, en la que apenas se ven algunos corredores y personal de limpieza.

A las 11:10 horas, está previsto que despegue desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras hacia Barcelona a bordo de un Airbus A320 de la compañía Iberia.

PUBLICIDAD

Al mediodía comenzará la visita de León XIV a Cataluña, donde oficiará el rezo de la hora media en la Catedral y participará por la tarde en un acto multitudinario en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en una vigilia de oración a la que asistirán 40.000 personas. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se reincorporan los medios aéreos al incendio de Villanueva (Huelva), con 365 desalojados

Infobae

Pedri: "Nos ponen la etiqueta de favoritos y está claro que no la rechazamos"

Infobae

Seis años de hospital por el atasco burocrático para adaptar una vivienda a su tetraplejia

Infobae

La PAU llega a su fin y toca elegir carrera, ¿por vocación, gusto o por empleabilidad?

Infobae

Nueva protesta de los docentes catalanes coincidiendo con la visita del papa a Barcelona

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El pulso por el control que habría terminado con el caza europeo: la experiencia francesa ante el equilibrio de poderes

El pulso por el control que habría terminado con el caza europeo: la experiencia francesa ante el equilibrio de poderes

El mercado se rebela contra la regulación de precios: la oferta de alquiler cae tanto en Barcelona que cada anuncio recibe ya 462 contactos

La DGT introduce los conos conectados como nueva herramienta para la seguridad vial

El papa pide acoger y proteger al migrante, los políticos le aplauden siete minutos y, mientras tanto, Europa cierra fronteras y facilita la expulsión

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de junio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de junio

El mercado se rebela contra la regulación de precios: la oferta de alquiler cae tanto en Barcelona que cada anuncio recibe ya 462 contactos

La vivienda ya no es rentable ni para los fondos ‘buitre’: venden 45.000 casas tras superar su precio los máximos de la burbuja

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

Herencias entre tíos y sobrinos: lo que dice la ley, los problemas que surgen al repartir los bienes y cómo evitarlos

DEPORTES

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros