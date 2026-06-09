Las calles de Madrid vuelven a la rutina con la despedida del papa

Madrid, 9 jun (EFE).- Las calles de Madrid retornan a la normalidad después de que cientos de miles de personas desplazadas para la visita del papa hayan sido durante tres días protagonistas de los multitudinarios actos y hayan ocupado los distintos escenarios de la ciudad durante la visita del pontífice.

El papa se despide de Madrid tras tres intensas jornadas en un acto que se celebra en el recinto de Ifema de agradecimiento a los miles de voluntarios que han participado en la organización de los eventos celebrados en la capital de España desde el pasado sábado.

PUBLICIDAD

Escenarios como la Puerta de Sol donde se ha centralizado los desplazamientos de los miles de periodistas acreditados de todo el mundo han recuperado su rutina, tras la resaca que ha dejado el viaje de León XIV en la capital, en la que apenas se ven algunos corredores y personal de limpieza.

A las 11:10 horas, está previsto que despegue desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras hacia Barcelona a bordo de un Airbus A320 de la compañía Iberia.

PUBLICIDAD

Al mediodía comenzará la visita de León XIV a Cataluña, donde oficiará el rezo de la hora media en la Catedral y participará por la tarde en un acto multitudinario en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en una vigilia de oración a la que asistirán 40.000 personas. EFE

(Foto) (Vídeo)