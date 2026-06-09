1-6. España saca el billete para el Mundial de Brasil 2027 tras un paseo por Islandia

Carlos Mateos Gil

Redacción deportes, 9 jun (EFE).- La selección española femenina de fútbol selló este martes su pase al Mundial 2027 de Brasil, el cuarto que jugará de forma consecutiva y el primero en el que defenderá título tras ganar la edición del 2023 en Australia y Nueva Zelanda, tras derrotar a domicilio a Islandia (1-6) en un plácido partido en el que su fútbol de alto nivel no encontró respuesta alguna en las nórdicas.

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La 'final' para las de Sonia Bermúdez había sido en realidad el viernes, cuando lograron situarse como primeras de grupo y depender de sí mismas en la jornada decisiva al derrotar a Inglaterra por 4-0 en Palma, corrigiendo así el tropiezo por 1-0 en Londres que les obligaba a ganar por más de un tanto para hacerse con el liderato.

Alcanzado ese ambicioso objetivo, la visita a Reikiavik era algo más que un trámite pero menos que un duelo de suma exigencia ante un rival inferior, a pesar de que es un habitual de las Eurocopas y que había plantado cara a las inglesas en los dos duelos de esta fase de clasificación. No tanto a las españolas, contra las que perdieron 3-0 en Castellón.

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Dadas las circunstancias la consigna era clara, intentar marcar pronto para evitar que aparecieran los nervios y a partir de ahí confiar en que el dominio del esférico y la calidad de las jugadoras de 'La Roja' fuera suficiente para terminar imponiéndose. Se deseó y se hizo, porque a los cinco minutos el equipo ya iba por delante.

Fue un tanto 'Marca España', fiel reflejo de las virtudes de la campeona del mundo. La jugada nació en la banda derecha y en ella participaron hasta seis jugadoras trenzando ocho pases, los tres últimos al primer toque, el más decisivo de Alexia Putellas en la ventana del área con muchísima clase. Recibió Vicky López y, con frialdad, definió sin fallo.

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Le siguieron al 0-1 minutos de control sin ocasiones muy claras a excepción de un remate de Salma Paralluelo en el segundo palo, tras centro de Vicky López, que obligó a la arquera a exhibir buenos reflejos. Y a la media hora, como si hubieran recibido una señal, las visitantes aplicaron una marcha más.

Esta se tradujo en dos goles antes del descanso. En ambos la gran protagonista fue Ona Batlle, quien se los regaló al borde del área pequeña a Edna Imade y a Salma Paralluelo, el primero después de verse beneficiada de un rebote y el segundo al encontrar una autopista por la que filtrarse en la derecha gracias a un excelente envío de Patri Guijarro.

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Hechos los deberes ya en la primera parte, la segunda arrancó con la entrada de Claudia Pina y de Aitana Bonmatí, necesitada de recuperar las buenas sensaciones tras su larga lesión. También con otro gol más, el cuarto, anotado por Vicky López con un potente golpeo desde la frontal ante el que nada pudo hacer Cecilía Rúnarsdóttir.

Solo a partir de ese momento bajó el ritmo el combinado español, lo que le permitió a Islandia algún acercamiento con el que contentar a los aficionados. Uno de ellos acabó en el tanto del honor tras una pérdida de Clara Serrajordi que permitió a Kárólina Vilhjálmsdóttir montar un contraataque y asistir para que marcase Linda Líf Boama.

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La 'afrenta' la devolvió España convirtiendo el 1-5 por medio de Claudia Pina, con un disparo que tocó en el palo antes de entrar, y el 1-6 obra de Aitana, haciendo buena una recuperación con un posterior impacto raso y ajustado. Fue el colofón del tránsito mundialista para las defensoras de la corona, que evitan así una incómoda repesca.

- Ficha técnica

1 – Islandia: Rúnarsdóttir; Arnardóttir, Viggósdóttir, Sigurdardóttir (Arna Eiríksdóttir, m.61), Heidarsdóttir; Vilhjálmsdóttir, Jóhannsdóttir, Hermannsdóttir (Antonsdóttir, m.46); Pálmadóttir (Boama, m.46), Jessen (Georgsdóttir, m.76) y Zomers (Hlín Eiríksdóttir, m.61).

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6 – España: Coll; Batlle (Navarro, m.57), Paredes (María Méndez, m.71), León, Carmona; Guijarro (Serrajordi, m.57), Caldentey (Bonmatí, m.46), Putellas; Vicky López, Paralluelo (Pina, m.46) e Imade.

Goles: 0-1, m.5: Vicky López. 0-2, m.37: Imade. 0-3, m.45: Paralluelo. 0-4, m.50: Vicky López. 1-4, m.58: Boama. 1-5, m.68: Pina. 1-6, m.83: Bonmatí.

Árbitro: Miriama Bočková (Eslovaquia).

Incidencias: encuentro correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2027 de Brasil disputado en el estadio Laugardalsvöllur de Reikiavik. EFE