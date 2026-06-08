Sánchez comparecerá el 24 de junio en el Congreso tras las últimas causas judiciales

Madrid, 8 jun (EFE).- La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados ha acordado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante el pleno de la Cámara el 24 de junio para abordar la situación política tras las causas judiciales que afectan al PSOE.
Fuentes parlamentarias han concretado la fecha después de que el jefe del Ejecutivo presentara una solicitud de comparecencia, que se celebrará en el último pleno ordinario de este periodo de sesiones.EFE
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