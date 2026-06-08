250 efectivos por tierra trabajan esta noche en el incendio de Villanueva (Huelva)

Huelva, 8 jun (EFE).- El Plan Infoca mantiene esta noche un dispositivo terrestre compuesto por 250 efectivos en la zona que se está viendo afectada por el incendio declarado en el paraje Los Turbios del término municipal de Villanueva de Los Castillejos, en la provincia de Huelva.

Apoyan su labor, según ha informado en Infoca en su perfil de X, 13 autobombas y un búldocer, mientras se mantiene activa la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y el Puesto de Mando Avanzado.

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Los trabajos se centran, han apuntado, en "contener el flanco izquierdo-cabeza por continuidad hacia potencial forestal y remate de focos secundarios fuera del perímetro".

Por otro lado, el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre (Huelva), término municipal en el que ahora se centra el fuego, ha informado de que han sido desalojadas de manera preventiva 365 personas de urbanizaciones, fincas y la barriada "el cementerio".

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Además, como consecuencia del humo, se encuentra cortada la carretera A-495 entre los puntos kilométricos 8 y 10,7.

Se mantiene activa desde las 17.05 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca por "la dimensión" del incendio.

Esta fase se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción.

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EMA 112 atendió a las 13:00 horas de este mediodía la primera de numerosas llamadas que alertaban de un incendio en el entorno de la carretera A-495, a la altura del kilómetro 22.

Desde el 112 se activó al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta y a la Policía Local.

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EMA Infoca ha desplazado un importante dispositivo por tierra y aire para combatir el incendio que ha contado hasta con 19 medios aéreos, que se han retirado con el ocaso.

El Puesto Avanzado de Incendios Forestales (PAIF) se ha desplegado en la pista hípica de San Bartolomé de la Torre. También se han desplazado al lugar asesores técnicos de Emergencias del servicio provincial de Protección Civil, junto al jefe de servicio de la provincia onubense.

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Por su parte, la alcaldesa de San Bartolomé, María Eugenia Limón, ha activado el Plan Territorial de Emergencias de ámbito Local (PTEL). EFE

lra/fp