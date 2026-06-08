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Junts ve en la moción de censura del PP y en los Presupuestos de Sánchez "maniobras electoralistas"

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El portavoz de Junts, Josep Rius, ha tachado este lunes de "maniobras electoralistas" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteara la posibilidad de una moción de censura y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que iniciará los trámites para aprobar los Presupuestos de 2027.

"Tanto el PSOE como el PP han entrado en campaña con propuestas de cara a la galería que no servirán para desbloquear la situación. Ni la moción de censura del PP ni los Presupuestos de Sánchez tienen posibilidades de prosperar", ha subrayado en rueda de prensa.

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Según Rius, si Feijóo quiere pedir el apoyo de Junts para impulsar una moción de censura al Gobierno debe visitar al expresidente de la Generalitat y líder del partido, Carles Puigdemont, a Waterloo (Bélgica).

"Ni él mismo se atreve a presentarla porque no tiene una mayoría para aprobarla", ha afeado Rius a Feijóo, sin querer añadir nada más al respecto.

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Sí que ha insistido en que Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig están en Bélgica porque, pese a que hay una Ley de Amnistía aprobada, "hay unos jueces que se niegan a aplicarla".

Sin embargo, no está sobre la mesa, según Rius, que Sánchez deba acudir a Waterloo si quiere que Junts le brinde su apoyo para sacar adelante los Presupuestos de 2027, una medida "que sólo sirve para ganar tiempo al PSOE".

"Es una cortina de humo", ha recalcado el portavoz de Junts, tras incidir en que Sánchez no dispone de una mayoría para aprobarlos y que será un año electoral.

LEGISLATURA "AGOTADA"

Por ello, ha asegurado que la legislatura española "ya no tiene más recorrido, está agotada y lo mejor que podría pasar es que Sánchez convocara elecciones".

"En democracia, cuando un Gobierno se queda sin mayoría convoca elecciones. Si no lo hace es por razones puramente partidistas", ha zanjado.

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EuropaPress

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