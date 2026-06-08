El PSOE remarca que no comparte la visión del papa sobre el aborto y la eutanasia

Madrid, 8 jun (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha remarcado este lunes que su formación no comparte la visión del papa sobre el aborto y la eutanasia después de que León XIV haya dicho ante el hemiciclo de la Cámara Baja que "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural".

En declaraciones a los medios en el Congreso tras la intervención de León XIV, el socialista ha manifestado que el papa ha pronunciado un "histórico" discurso que el PSOE no comparte "el cien por cien" aunque sí coincide en lo "fundamental": El "humanismo" y la defensa de poner "a la persona en el centro de la actuación y de la actividad política, económica y social".

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López ha apuntado a que las palabras del papa han tenido un componente "moral" y también uno "político" y ha explicado que León XIV es "el representante de la Iglesia Católica" y el PSOE una "organización laica".

Ha especificado que las partes del discurso con la que no coinciden, el aborto y la eutanasia, son dos cuestiones sobre las que el PSOE ha legislado para que sean "posibles" en España.

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El socialista ha alabado la parte del discurso de León XIV sobre migración y la acogida de migrantes así de la importancia de combatir las mafias y promover la integración de estas personas.

Asimismo ha coincido con el mensaje del papa sobre cómo las diferencias se deben abordar en democracia con "diálogo y búsqueda de entendimiento y acuerdos" y no buscar "permanentemente la confrontación y mucho menos definir al adversario político como el enemigo a batir".

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En ese sentido ha criticado a quienes hoy no han aplaudido el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuando a su juicio "ha hecho un discurso absolutamente institucional" y van "muy en la línea" de lo que defiende el pontífice. EFE