Prisión para el acusado de la muerte de un compañero de piso en La Roda (Albacete)

Toledo, 5 jun (EFE).- La jueza de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Roda (Albacete) ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hombre detenido el pasado viernes en esta localidad como presunto autor de la muerte de su compañero de piso.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) la jueza le imputa provisionalmente ser el presunto autor de un delito de homicidio.

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El detenido, de 46 años, fue arrestado el pasado viernes por la Guardia Civil después de que se presentara el pasado viernes en el cuartel para relatar que la noche anterior había agredido con un arma blanca a su compañero de piso y que no sabía como se encontraba.

Hasta el lugar se dirigieron guardias civiles que encontraron muerto al hombre con el que compartía piso, de 52 años, y procedieron a detener al autor confeso de la agresión, según indicaron a EFE fuentes del instituto armado. EFE

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