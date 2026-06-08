El papa bromea que usó la IA antes del viaje y respondió como si aún estuviera Francisco

Madrid, 8 jun (EFE).- León XIV ha bromeado este lunes que antes de salir del viaje hacia España contactó con la Inteligencia Artificial (IA) para preguntarle qué debía decir el papa a los obispos españoles, y el algoritmo le respondió como si aún Francisco fuera el sumo pontífice y tuvo que corregirle.

Así lo ha contado Yago de la Cierva, organizador del viaje del papa León XIV a España, en declaraciones a los medios tras la comida que han mantenido los obispos españoles con el Santo Padre en la tercera jornada de su paso por Madrid.

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De la Cierva ha relatado que antes de darles la bendición, León XIV ha hecho una broma y ha dicho que antes de salir del viaje había contactado a la IA para preguntarle "qué debería decir el papa a los obispos españoles", y le respondió "el papa Francisco diría…".

Entonces, León XIV le paró y le dijo: "Creo que hay otro papa". Tras esta corrección, la IA le contestó: "Ah, es cierto, ahora es el papa León", ha contado.

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Tras esta broma, ha señalado De la Cierva, el pontífice ha dicho a los obispos que ellos tienen "otro algoritmo y ese otro algoritmo nos lleva a querer a la gente, a acompañar a las personas, a hacernos servidores de la palabra". EFE