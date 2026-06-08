El papa se reúne con 6 víctimas de abusos durante una hora en la Nunciatura

Madrid, 8 jun (EFE).- El papa se ha reunido este lunes con seis víctimas de abusos durante una hora en la Nunciatura, las ha escuchado "con afecto y atención" y les ha asegurado "su cercanía y la de toda la comunidad eclesial".

Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, León XIV les ha hecho llegar su compromiso "de que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y de que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro". EFE

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