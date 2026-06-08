El papa pide "respeto a los derechos de todos" al firmar en el libro del Congreso

Madrid, 8 jun (EFE).- El papa León XIV ha firmado este lunes en el libro de honor del Congreso con un mensaje para los parlamentarios, a los que ha expresado su deseo de que "el respeto a los derechos de todos esté siempre en el ejercicio de la actividad legislativa de esta sede democrática de la soberanía nacional española".

El pontífice ha firmado en el libro de honor a su llegada a la Cámara Baja antes de dar un discurso histórico, el primero de un papa ante las Cortes Generales españolas.

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Un discurso en el que, entre otros mensajes, ha subrayado que la defensa de la vida humana "no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de la civilización" y ha defendido que "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural".

"Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades?", ha dicho el papa en esta intervención a pocos días de que el Congreso debata la proposición de ley para blindar la eutanasia ante dilaciones judiciales. EFE

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