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El papa en el Estadio Bernabéu: "La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre"

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Madrid, 8 jun (EFE).- "La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre", ha dicho el papa al inicio de su discurso en el acto con los fieles de la diócesis de la capital en el Estadio Santiago Bernabéu ante 80.000 personas.

"Para un jugador hacer un gol aquí es algo que marca la vida; don José: La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre", dijo el pontífice mirando al cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo.

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El papa también ha escuchado antes de tomar la palabra a una familia peruana migrante, que "a pesar del miedo al racismo" se sintió acogida en Madrid y a un chico que descubrió la fe de adulto.

"Somos Jorge Barco y Liliana Torres, un matrimonio peruano con 29 años de casados. Llegamos a España hace 4 años con un objetivo claro: ofrecerle a nuestra hija un lugar más seguro para vivir y pueda realizar sus estudios superiores que le permita construir un mejor futuro", han señalado ante el papa estadounidense pero también peruano, donde residió más de 20 años.

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Y han agregado: "Al llegar, sentíamos cierto temor por las historias que habíamos escuchado sobre el racismo y discriminación. Sin embargo, nuestra experiencia fue completamente distinta. Desde el primer día, España nos acogió con los brazos abiertos".

Álvaro, de 33 años, ha explicado que durante gran parte de su vida se definió como ateo e incluso rechazó conscientemente la fe. Sin embargo, una profunda búsqueda de sentido le llevó a preguntarse por el propósito de la existencia y a experimentar un vacío interior. EFE

(foto)(vídeo)

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