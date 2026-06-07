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2-1. Endrick da la victoria a Brasil en el último test antes del Mundial

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Redacción Deportes, 6 jun (EFE).- Endrick dio la victoria a Brasil este sábado por 2-1 sobre Egipto en Cleveland (EE.UU.), en el último amistoso de prueba antes del debut de ambos equipos en el Mundial.

El futuro delantero del Real Madrid resolvió el partido para Brasil con un remate en el área al comienzo de la segunda parte, después de una primera mitad que acabó en tablas, con los goles de Bruno Guimarães y Mostafa Ziko, ambos fruto de respectivos errores defensivos.

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El partido estuvo controlado por Brasil, que exhibió orden defensivo y presionó bien en el centro del campo, pero tuvo poco brillo en ataque.

Egipto, que está encuadrada en el Grupo G del Mundial, al margen del gol, originado en un pase equivocado, no causó peligro en el resto del partido.

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Mohamed Salah, estrella de los faraones, solo jugó en segunda parte y pasó en blanco, sin contribuir a mejorar el juego de su equipo.

Lo más positivo para el equipo de Carlo Ancelotti fue la presión en campo contrario que ejerció Brasil en algunos tramos del partido y que le permitió recuperar balones importantes. Los dos goles llegaron en sendas recuperaciones cerca del área grande.

Fruto de esta presión llegó el primer gol del partido, en un robo de Bruno Guimarães que él mismo remató a puerta nada más comenzar el juego.

El gol brasileño tuvo una respuesta inmediata por parte de Ziko, que estuvo vivo para aprovechar un error de Marquinhos, que dio un pase atrás mal medido.

A partir del empate, Brasil dominó y mantuvo el control y creó ocasiones, principalmente por medio de Vinícius Júnior y Raphinha, pero con poco acierto en el remate.

La nota más negativa del partido fue la lesión del lateral Wesley, que dejó el campo con dolor en la ingle, todavía sin un pronóstico del departamento médico brasileño.

De nuevo, al igual que en el amistoso contra Panamá, Ancelotti cambió casi todo el equipo en el descanso, para hacer sus últimas pruebas antes del debut mundialista.

Endrick, recién ingresado a la cancha, hizo el segundo en un remate en el área grande, con asistencia de Raphinha, en una jugada que nació de la presión alta de la Canarinha.

Pero a diferencia de la goleada contra Panamá (6-2) de la semana pasada, los suplentes de Brasil no mostraron el mismo ímpetu ofensivo, se dedicaron a mantener el orden y a guardar fuerzas ya con el debut ante Marruecos en mente.

Del lado egipcio, Mohamed Salah, que entró tras el descanso, no logró desequilibrar en ningún momento, ante una selección brasileña eficiente en labores defensivas.

- Ficha técnica:

2. Brasil: Alisson (m.45, Weverton); Wesley (m.17, Danilo), Marquinhos (m.45, Bremer), Ibáñez (m.45, Léo Pereira), Douglas Santos (m.70, Alex Sandro); Casemiro (m.45, Fabinho), Bruno Guimarães (m.45, Danilo Santos), Lucas Paquetá (m.45, Luiz Henrique); Raphinha (m.70, Gabriel Martinelli), Igor Thiago (m.45, Endrick) y Vinícius Junior (m.45, Matheus Cunha).

Seleccionador: Carlo Ancelotti.

1. Egipto: Mustafa Shobeir; Mohamed Hany (m.74, Tarek Alaa), Fathi, Yasser Ibrahim, Ahmed Fatouh (m.74, Karim Hafez); Mohanad Lashin (m.74, Emam Ashour), Marwan Attia (m.84, Zizo), Mostafa Ziko (m.74, Ibrahim Adel); Trézéguet (m.45, Mohamed Abdelmonem), Haitam Hassan (m.45, Mohamed Salah) y Omar Marmoush (m.84, Abdelkarim).

Seleccionador: Hossam Hassan.

Goles: 1-0, m.8: Bruno Guimarães. 1-1, m.11: Mostafa Ziko. 2-1, m.52: Endrick.

Árbitro: Adonai Escobedo (MÉX) amonestó a Marquinhos (m.23) y Hani (m.43).

Incidencias: partido amistoso disputado en el estadio Huntington Bank Field de Cleveland ante unos 64.000 espectadores.EFE

(foto)

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