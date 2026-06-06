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Torres pide dejar que las investigaciones sobre el caso Leire Díez "avancen" porque están en un proceso "embrionario"

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido dejar que las investigaciones sobre el caso de Leire Díez "avancen", ya que matizó que están en un proceso "embrionario".

Torres ha indicado, en declaraciones a los periodistas antes de dar comienzo la IV Escuela Feminista Belarmina Martínez este sábado en Los Realejos, en la isla de Tenerife, que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que ha sido llamada a declarar en el citado caso, lo hará "en calidad de testigo, a disposición de aclarar lo que sea preciso", por lo que lo "va a hacer con absoluta contundencia".

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En este marco, incidió en que se está en un "proceso de investigación embrionario, donde lamentablemente", apuntilló, se sabe quién es a una personas que "se le diga Juan" pero "nadie sabe quién es M. Rajoy", cuestión que calificó de "curiosa".

"Dejemos que las investigaciones avancen, caminen, lleguen al final, presunción de inocencia y, por supuesto, si hay quien se ha salido de lo que son las normas y las reglas y la legalidad, toda la contundencia con respecto a esa actuación", apostilló.

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En este marco, ha aprovechado para referirse a la oposición, al Partido Popular, que ganó las elecciones al igual, dijo, que el PSOE en Canarias, matizando que ellos son "responsables" y hacen "propuestas constructivas", mientras que ha reprochado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó que está "constantemente" en el "no a todo".

Así preguntó al PP "qué va a hacer "con el real decreto ley que da más fondos a vivienda, al tiempo que le ha reprochado que pidan adelantar las elecciones cuando en el año 2018 gobernaba en España "y fue no investigado, no estaba en medio de una investigación, fue condenado por la Audiencia Nacional por financiación ilegal en el caso Gürtel", sin embargo "no convocó elecciones, tuvo que ser una moción de censura la que hiciera que cambiara el Gobierno de España, porque ese es el mecanismo".

En este sentido, subrayó que el presidente de España, Pedro Sánchez, "no" va a adelantar las elecciones porque el Gobierno tiene "un objetivo y es acabar esta legislatura para seguir en la siguiente transformando" el país.

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