Riquelme acusa a Florentino Pérez de la quiebra del Madrid y promete "levantar alfombras"

Madrid, 6 jun (EFE).- El empresario Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, alertó este sábado de que el actual mandatario, Florentino Pérez, ha llevado al club a “una gravísima crisis financiera”, por lo que consideró que urge “levantar las alfombras y abrir las ventanas en Concha Espina” y acometer una auditoría externa si gana las elecciones para conocer la situación real de la entidad.

Riquelme lanzó este mensaje en un discurso pronunciado este sábado ante su sede electoral enfrente del estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, en la víspera de las elecciones en las que competirá con el actual presidente, Florentino Pérez, a quien acusó de ocultar a los socios “la quiebra técnica” del club y de pretender vender parte del club para solventarla.

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“No hay mayor fraude democrático que llevar a los socios a las urnas de manera extraordinaria sin que conozcan la situación real del club (…) Ahora entendemos la necesidad y la urgencia por vender. El Madrid está en una gravísima crisis financiera”, proclamó el empresario alicantino.

Al igual que "la transparencia y responsabilidad que se exige a los políticos cuando estalla un caso de opacidad en el Gobierno", Riquelme reclamó a la directiva de Florentino Pérez "explicaciones, dimisiones y asumir responsabilidades" por su gestión económica.

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Subrayó que, gracias a los medios de comunicación "y no por la información transparente del club", Florentino Pérez "ha fulminado en muy poco tiempo más de 760 millones de euros de liquidez, que la caja se ha reducido un 99 por ciento y que la tesorería ha caído a apenas unos millones".

También denunció que la deuda derivada de actuaciones como la remodelación del Bernabéu ha alcanzado "niveles sin imprecedentes hasta el punto de que algunos análisis advierten de un riesgo real para la viabilidad económica futura si no se corrige pronto".

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"El Real Madrid está en una gravísima crisis financiera", remarcó el empresario alicantino, quien rechazó que "los socios vivan engañados" y que quienes piden "luz y taquígrafos" sean "señalados como malos madridistas".

"Los malos madridistas no somos los que preguntamos, sino los que ocultan información a los dueños legítimos del club, que son los socios", reprochó a Florentino Pérez.

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Al actual presidente, le emplazó a esclarecer antes de que se abran las urnas si el Real Madrid está en quiebra técnica, quienes son los responsables y si sus planes de venta están vinculados con la mala situación económica.

"Con estos datos, sería irresponsable guardar silencio (...) Los socios vamos a votar mañana y tenemos derecho a hacerlo con toda la verdad encima de la mesa", requirió.

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Riquelme aseguró que "urge elevar y levantar las alfombras y abrir las ventanas de Concha Espina", conocer la verdad, identificar a los responsables e iniciar una etapa de "reconstrucción y limpieza" en la entidad.

En caso de ganar los comicios, se comprometió a impulsar un plan económico viable y a hacer una auditoría "externa, independiente y completa" en sus primeros cien días en el cargo cuyos resultados se pondrían en conocimiento de los socios y los medios de comunicación.

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"Hay que garantizar que el Real Madrid siga siendo un club de sus socios, no un juguete financiero en manos de nadie. Si ellos no saben arreglar lo que han roto, que no sigan la huida hacia adelante. Es el momento de parar, de pedir perdón y dejar que otros socios arreglen la situación. Socios y socias, mañana no es el día de la militancia ciega", proclamó.

Riquelme acusó de Florentino Pérez de "gobernar un club sin dar explicaciones a sus socios" y de recurrir a la asesoría del financiero francés de origen marroquí Anas Laghrari, a quien definió como "la mano derecha del presidente que se ha enriquecido gracias a salvar al Barcelona". EFE

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