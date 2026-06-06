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Medio millón de personas acude a la vigilia del papa en la plaza de Lima de Madrid

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Madrid, 6 jun (EFE).- Medio millón de personas ha acudido en la tarde de este sábado al Paseo de la Castellana y a la plaza de Lima de Madrid para asistir a la vigilia con los jóvenes que protagoniza el papa León XIV, el primer acto multitudinario de su visita a España.

La Delegación de Gobierno ha cifrado en 500.000 el número de asistentes a esta vigilia hasta las 20:40 horas de este sábado, la misma cifra de asistencia que ha dado el Vaticano.

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Para acudir a la vigilia, León XIV ha hecho un segundo recorrido en papamóvil, al que se ha subido en la Plaza de San Juan de la Cruz, tras salir en vehículo cerrado de la Nunciatura donde se aloja.

Miles de jóvenes le esperaban desde hace horas y se han unido a las 130.000 personas, que según ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid, han salido a las calles de la capital para saludar al papa en el primer recorrido en papamóvil, entre el Palacio Real y la Nunciatura apostólica en la mañana de este sábado. EFE

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