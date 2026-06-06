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La Ponferradina elimina 0-1 al Atlético Madrileño y espera rival del Celta Fortuna-Europa

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Madrid, 6 jun (EFE).- Un tiro desde fuera del área de Keita batió a Salvador Esquivel en el minuto 8 para clasificar a la Ponferradina para una de las dos finales por el ascenso a LaLiga Hypermotion, en la que espera rival del Celta Fortuna-Europa, y eliminar al Atlético Madrileño en Alcalá de Henares, en un partido tenso, polémico e intenso hasta el final (0-1).

Después del 0-0 de la ida en Ponferrada, el 0-1 anotado por Keita en los primeros instantes de la vuelta fue definitivo para marcar la diferencia en la eliminatoria, jugada al límite de nuevo este sábado en el Centro Deportivo del Atlético de Madrid en la ciudad complutense, en la que el filial rojiblanco insistió en la igualada hasta el final.

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No le alcanzó para empatar el encuentro, incluso con una ocasión final en la que rozó el 1-1 ya en el tiempo añadido, con lo que el conjunto dirigido por Fernando Torres se queda fuera del duelo decisivo por el ascenso por su parte del cuadro.

En él se enfrentará la Ponferradina con el ganador del choque de este domingo entre el Celta Fortuna y el Europa, con igualdad de la ida disputada en terreno barcelonés. EFE

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