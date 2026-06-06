La hija de Petro sale en defensa de James Rodríguez tras polémica por supuesto desplante

Bogotá, 5 jun (EFE).- Antonella Petro, hija menor del presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió este viernes a la polémica por el video viral en el que aparentemente el capitán de la selección, James Rodríguez, ignoró una solicitud suya para tomarse una fotografía durante el acto oficial de despedida del equipo antes del Mundial.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la joven de 17 años se declaró "la fan número uno de la selección Colombia" y relató que el volante ha sido uno de sus principales referentes deportivos desde la infancia.

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"El primer gol que celebré en toda mi vida fue tuyo, James, en el Mundial de 2014 contra Uruguay, donde metiste un gol de volea. Nunca lo olvidaré", expresó Antonella, quien además recordó que incluso le escribía cartas al futbolista y trataba de imitar algunas de sus celebraciones.

La hija del mandatario aseguró que uno de sus mayores deseos era tomarse una fotografía con Rodríguez y explicó que aunque no pudo, se sintió emocionada al verlo acercarse durante el acto protocolario y mantiene intacta su admiración por el jugador.

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En el mismo mensaje, Antonella hizo un llamado a los colombianos a respaldar a la selección de manera unitaria y evitar las críticas hacia los futbolistas.

"A nuestra selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país", afirmó la joven, quien mencionó a Rodríguez, Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Camilo Vargas, Álvaro Montero y al seleccionador Néstor Lorenzo entre los integrantes del equipo que representan a Colombia en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

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La polémica surgió el jueves durante un acto liderado por el presidente Petro para entregar el pabellón nacional al equipo colombiano antes de su viaje a Estados Unidos.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa a Antonella acercarse a Rodríguez aparentemente para pedirle una fotografía y un autógrafo, mientras el futbolista continúa saludando a otras personas presentes en la tarima.

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El episodio generó reacciones en redes sociales y motivó críticas de cientos de internautas quienes consideraron que la chica había sufrido un desaire del capitán de la selección.

Sobre la controversia, la Federación Colombiana de Fútbol manifestó este viernes su respaldo a los integrantes de la selección y rechazó "cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación" contra los jugadores, al tiempo que pidió a los aficionados mantener el apoyo al equipo en el Mundial. EFE

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