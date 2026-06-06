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El Benfica, pendiente de las elecciones del Real Madrid por el futuro de Mourinho

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Lisboa, 6 jun (EFE).- El Benfica sigue con atención las elecciones presidenciales del Real Madrid, previstas para este domingo, porque la continuidad de José Mourinho en el banquillo lisboeta depende directamente de la reelección de Florentino Pérez, según coinciden este sábado varios medios portugueses.

El diario A Bola titula que el “Benfica vota Florentino” y sostiene que, si el actual presidente madridista no es reelegido, la SAD benfiquista quedaría con “un grave problema”: Mourinho, que tenía “pie y medio fuera”, y Marco Silva, que tiene “pie y medio dentro”.

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El periódico afirma que el escenario alternativo -que Mourinho permanezca en el Estádio da Luz- es ahora “impensable” para el club portugués.

Según Record, el plan de Mourinho es regresar a España, pero está condicionado al voto de los socios del Real Madrid.

El medio añade que el Benfica “pasó página” y ya tiene un acuerdo con Marco Silva, exentrenador del Fulham inglés, por lo que una derrota de Florentino Pérez obligaría al presidente Rui Costa a negociar una salida con Mourinho.

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A Bola también informa de que Marco Silva está “garantizado” como sucesor de Mourinho en el Benfica, aunque el club todavía no puede anunciarlo oficialmente mientras no se resuelva la situación del técnico actual.

El otro factor es económico: O Jogo y Record señalan que el Real Madrid ya comunicó al Benfica su disposición a pagar los 15 millones de euros de la cláusula de rescisión de Mourinho si Florentino gana las elecciones.

La prensa portuguesa resume así el dilema: si Florentino Pérez gana, Mourinho sale al Real Madrid, el Benfica cobra la cláusula y puede presentar a Marco Silva; si pierde, el Benfica queda atrapado entre un entrenador todavía con contrato y un sustituto ya apalabrado. EFE

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