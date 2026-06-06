Espana agencias

Dos fallecidos y un herido en un accidente de tráfico en Fente Álamo (Murcia)

Guardar
Google icon

Murcia, 6 jun (EFE).- Un hombre de 73 años y una mujer de 70 han fallecido este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en el término de Fuente Álamo (Murcia), en el que ha resultado herida otra mujer, también de 73, ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

El accidente se ha producido hacia las 18:11 horas, cuando el 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba del suceso y se indicaba que un vehículo se había salido de la vía y había quedado volcado y con tres posibles heridos atrapados en su interior, dos mujeres y un hombre.

PUBLICIDAD

El siniestro había ocurrido en la carretera RM-601 a la altura del puente con la RM-2, hasta donde se han desplazado de inmediato una patrulla de la Guardia Civil y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, que han sido requeridos para liberar a los ocupantes atrapados en el vehículo.

También se han movilizado ambulancias del 061 para atender a las víctimas. Como consecuencia del accidente los sanitarios han confirmado los dos fallecimientos, así como las heridas que presentaba la otra persona afectada, quien ha sido trasladada al Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, según las mismas fuentes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

'Checo' Pérez: "Creo que hoy sacamos lo máximo de lo que actualmente tenemos"

Infobae

Temas del día de EFE España del domingo 7 de junio de 2026

Infobae

Cobo pide al papa que anime a construir "comunidades vivas" que sostengan a los jóvenes

Infobae

Domingo, 7 de junio de 2026

Infobae

Muceta, sotana, roquete, palio... el "dress code" de León XIV en su visita a España

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

ECONOMÍA

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

Cuánto vale el papamóvil: el vehículo blindado de más de 400.000 euros con el que León XIV recorrerá España

El sector del zumo se planta ante la desinformación de los ‘influencers’: “Combatir los bulos y el ruido con evidencia científica”

Los trabajadores de Nissan protestan en Barcelona por un ERE que deja en el aire 211 empleos en Cataluña

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

DEPORTES

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La imagen de un futbolista vale millones: las claves legales detrás de los “anuncios fantasmas” de Haaland y Atlético de Madrid

El papa León XIV confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”