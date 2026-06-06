Dos fallecidos y un herido en un accidente de tráfico en Fente Álamo (Murcia)

Murcia, 6 jun (EFE).- Un hombre de 73 años y una mujer de 70 han fallecido este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en el término de Fuente Álamo (Murcia), en el que ha resultado herida otra mujer, también de 73, ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

El accidente se ha producido hacia las 18:11 horas, cuando el 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba del suceso y se indicaba que un vehículo se había salido de la vía y había quedado volcado y con tres posibles heridos atrapados en su interior, dos mujeres y un hombre.

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El siniestro había ocurrido en la carretera RM-601 a la altura del puente con la RM-2, hasta donde se han desplazado de inmediato una patrulla de la Guardia Civil y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, que han sido requeridos para liberar a los ocupantes atrapados en el vehículo.

También se han movilizado ambulancias del 061 para atender a las víctimas. Como consecuencia del accidente los sanitarios han confirmado los dos fallecimientos, así como las heridas que presentaba la otra persona afectada, quien ha sido trasladada al Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, según las mismas fuentes. EFE

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