Espana agencias

Colapinto: Cualquier cosa puede pasar con paradas y banderas rojas; hay que estar atentos

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que sale decimocuarto este domingo en el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito urbano del principado de la Costa Azul que "cualquier cosa puede pasar con posibles interrupciones y banderas rojas" por lo que tendrán "que estar preparados para aprovechar" las oportunidades que les surjan.

"Por una parte, estoy decepcionado con el resultado, ya que siempre quieres arrancar lo más adelante posible en Mónaco, al ser ésta una de las sesiones de calificación más importantes de todo el año. También estoy muy orgulloso de mi equipo y de todo el trabajo que hemos estado haciendo estos últimos días para intentar entender en qué áreas hemos tenido problemas y en cuáles podemos mejorar el coche", manifestó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que viene de lograr su mejor resultado en la categoría reina hace dos domingos en Canadá, donde acabó sexto en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

PUBLICIDAD

"Estuvimos trabajando hasta altas horas de la madrugada y logramos mejorar algo respecto a la situación en la que estábamos ayer; y, al final, nos quedamos a solo unas décimas de clasificarnos para la Q3 (la tercera ronda de la calificación). Sin embargo, las diferencias son tan apretadas aquí, en un circuito corto, que al final no lo logramos, por lo que probablemente se nos haga larga la carrera de mañana", explicó el argentino, que antes de brillar en Montreal ya había logrado, el primer fin de semana del mes pasado, el que era su mejor resultado en la Fórmula Uno, al concluir séptimo el Gran Premio de Miami (Florida, Estados Unidos).

"Ya éramos conscientes antes del fin de semana de que éste es un circuito único y que podría no encajar bien con los puntos fuertes de nuestro paquete actual. Mañana lo daremos todo, intentaremos estar atentos en la salida y, luego, veremos qué pasa", comentó el piloto de Alpine, cuyo compañero, el francés Pierre Gasly, arranca noveno.

PUBLICIDAD

"Aquí puede pasar cualquier cosa, con interrupciones o banderas rojas, así que tenemos que estar preparados para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente", comentó Colapinto tras la calificación de este sábado en Mónaco. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 100.000 personas se citan en el Orgullo de Torremolinos (Málaga)

Infobae

El papa inicia su segundo recorrido en papa movil para llegar a la vigilia con los jóvenes

Infobae

Tyrrell Hatton, contento por su liderato y su juego "bastante sólido" en Valderrama

Infobae

El barrio de Lucero rendido a León XIV: Esto es muy random, igual ves una rata que al papa

Infobae

Una manifestación reclama en València "bajar" los precios del alquiler: "Acabemos con este negocio"

Una manifestación reclama en València "bajar" los precios del alquiler: "Acabemos con este negocio"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

ECONOMÍA

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

Cuánto vale el papamóvil: el vehículo blindado de más de 400.000 euros con el que León XIV recorrerá España

El sector del zumo se planta ante la desinformación de los ‘influencers’: “Combatir los bulos y el ruido con evidencia científica”

Los trabajadores de Nissan protestan en Barcelona por un ERE que deja en el aire 211 empleos en Cataluña

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

DEPORTES

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La imagen de un futbolista vale millones: las claves legales detrás de los “anuncios fantasmas” de Haaland y Atlético de Madrid

El papa León XIV confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”