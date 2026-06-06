Andreeva: "Me doy las gracias a mi misma por haber creído en mí"

París, 6 jun (EFE).- La rusa Mirra Andreeva, que conquistó en Roland Garros el primer Grand Slam de su carrera, acabó su ronda de agradecimientos con un mensaje de fe: "Me doy las gracias a mi misma por haber creído en mí".

"He dado el cien por ciento hasta cuando era más difícil, cada día trato de mejorar como jugadora y como persona. Me doy las gracias por haber trabajado duro y haber sacado lo mejor de mi misma", dijo la rusa tras recibir la copa Suzanne Lenglen de manos de la francesa Mery Pierce, ganadora del torneo en 2000.

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A ella le envió un mensaje curioso: "No sé si darte las gracias porque ganaste a mi entrenadora (la española Conchita Martínez) en aquella final", bromeó.

Andreeva también tuvo un mensaje para la ex tenista española: "Gracias por estar siempre ahí por darme tantos consejos".

"Cuando era niña veía Roland Garros y levantar ahora este trofeo es un sueño, todavía no me lo puedo creer", dijo la siberiana, que siempre repite que el Grand Slam de tierra batida es su torneo favorito.

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Andreeva agradeció el trabajo de todo su equipo: "A veces soy una persona difícil, incontrolable. Quiero dar las gracias a mi madre que me ha impulsado a superar mis límites, que me ha impulsado a trabajar hasta cuando no tenía ganas".

"París se ha convertido en un lugar especial en mi corazón", dijo la jugadora, que envió un mensaje especial a su psicólogo, pieza clave en su cambio de actitud que le ha conducido al título. EFE

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