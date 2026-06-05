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Una inesperada derrota ante Estados Unidos compromete los cuartos a España en Burdeos

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Redacción Deportes, 5 jun (EFE).- La selección española de rugby 7 comenzó este viernes el torneo de Burdeos (Francia), última etapa de las Series Mundiales, con una inesperada derrota contra Estados Unidos (19-24) que compromete su pase a los cuartos de final, a pesar de haberse resarcido en su segundo partido ante Uruguay (42-17).

El debut de España en el estadio Atlántico bordolés fue contra Estados Unidos, que se adelantó pronto con un ensayo de Lucas Lacamp, si bien su indisciplina permitió que los 'Leones' marcasen distancias al descanso (14-5) debido a la inferioridad numérica propiciada por una 'corbata' de Rand Santos sobre Pol Pla.

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Juanchín Ramos y Manu Moreno anotaron durante los dos minutos de exclusión de Santos, pero, recuperada la igualdad numérica al inicio del segundo tiempo, Orrin Bizer burló la vigilancia de Josep Serres al borde del 'ruck' para anotar entre palos y Lacamp completó su doblete para poner por delante al equipo norteamericano (14-19).

Nico Nieto, a un minuto del final, estuvo a punto de empatar, pero fue placado a tres metros de la línea de marca y, en el contragolpe, David Still decidió el duelo con un tercer ensayo estadounidense, replicado por Gabriel Rocaries con el reloj a cero para que, al menos, España sumase el punto 'bonus' defensivo (19-24).

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Con este resultado, la victoria era obligatoria para los españoles en la sesión vespertina contra la 'cenicienta' del grupo, Uruguay, que encajó el primer ensayo a los 30 segundos de juego, cuando anotó Antón Legorburu, y abandonó toda esperanza de victoria a los cinco minutos, tras agravar su desventaja Nieto y Paco Cosculluela (0-21).

Bruno Primavesi anotó para los 'Teros' al borde del descanso, que precedió al festival ofensivo español del segundo periodo, en el que los 'Leones' superaron la barrera de los 40 puntos con ensayos de Ángel Bozal, otra vez Nieto y Tiago Romero, en tanto que Uruguay maquilló la derrota con marcas de Nacho Rodríguez y Joaquín Suárez (42-17). EFE

lhg/cc/jl

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