Telefónica blinda su red durante la visita del Papa para una cobertura "en todo momento"

Belén Molleda

Madrid, 5 jun (EFE).- Telefónica ha activado un plan de contingencia sin precedentes para asegurar las comunicaciones durante la multitudinaria visita del Papa a España, en el transcurso de la cual velará por que haya "cobertura en todo momento" y por que "nadie se quede sin su foto o sin su vídeollamada".

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La directora de Soporte de Red y Servicios de Telefónica España, Clara Casas, se ha referido, en una entrevista con EFE, este viernes al despliegue de esta compañía ante un evento de estas características, inédito por la cantidad de personas que movilizará durante varios días consecutivos y en distintas ciudades.

En este contexto, el operador reforzará más de 1.300 puntos de red; desplegará cuatro unidades móviles 5G, para reforzar la cobertura en puntos críticos; realizará diez conexiones satelitales tácticas; y desplegará más de 20 kilómetros de fibra para reforzar la conectividad en determinados edificios.

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"Estamos acostumbrados a planificar grandes conciertos o partidos de fútbol de uno o dos días en un estadio, pero este es un reto sin precedentes por la dispersión geográfica y el movimiento continuo de la comitiva", ha explicado la directiva, responsable de la red de Telefónica en España.

Clara Casas concede la entrevista desde la Puerta de Alcalá, de Madrid, donde la operadora ha desplegado una unidad móvil, en uno de los puntos donde se espera una mayor concentración de personas, con hasta un millón de asistentes para ver al Pontífice.

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Estas unidades móviles son grandes camiones equipados con mástiles desplegables y paneles de antenas que permiten añadir capacidad adicional a la red.

Por ejemplo, la unidad instalada en la Puerta de Alcalá es la misma que se utilizó durante la Dana de Valencia o los incendios de A Coruña.

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El despliegue de unidades móviles para esta visita lo ha realizado, además de en la Puerta de Alcalá, de Madrid; en Montjuïc, en Barcelona; en el Puerto de Tenerife y otra en el Estadio Gran Canaria.

"Te puedes imaginar la cantidad de gente que se tiene que conectar -entre los clientes de Movistar y los de otros países que usan la red del operador en itinerancia- cuando pase el Papa y todos quieran hacer una foto o una videollamada en ese momento", ha apuntado.

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Para absorber el enorme volumen de tráfico de datos y llamadas que generará la concentración de personas, la compañía lleva cuatro meses trabajando sobre el terreno.

Desde la pasada medianoche, Telefónica ha activado lo que denomina internamente el "modo crisis", en un contexto en el que ha dispuesto de 60 técnicos especialistas que monitorizan la red en remoto 24 horas del día, a los que se suman los cientos de profesionales dsplegados sobre el terreno cerca de estos 1.300 nodos "por si hubiera que hacer cualquier ajuste".

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Preguntada por la posibilidad de que las redes colapsen cuando el pontífice pase ante la multitud y miles de personas intenten hacer retransmisiones en directo de forma simultánea, ha afirmado que habrá "cobertura en todo momento".

"Las antenas seguirán radiando y se podrá hablar y enviar WhatsApps como cualquier día", ha apuntado.

"Este es un gran momento para demostrar lo que vale Telefónica", ha afirmado.

Telefónica será el operador principal de las comunicaciones del Papa León XIV.

El viaje del Sumo Pontífice comenzará en Madrid (6-9 de junio), continuará en Barcelona (9-11 junio) y finalizará en Las Palmas de Gran Canaria (11 junio) y Santa Cruz de Tenerife (12 de junio). EFE

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