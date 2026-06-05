Espana agencias

Telefónica blinda su red durante la visita del Papa para una cobertura "en todo momento"

Guardar
Google icon

Belén Molleda

Madrid, 5 jun (EFE).- Telefónica ha activado un plan de contingencia sin precedentes para asegurar las comunicaciones durante la multitudinaria visita del Papa a España, en el transcurso de la cual velará por que haya "cobertura en todo momento" y por que "nadie se quede sin su foto o sin su vídeollamada".

PUBLICIDAD

La directora de Soporte de Red y Servicios de Telefónica España, Clara Casas, se ha referido, en una entrevista con EFE, este viernes al despliegue de esta compañía ante un evento de estas características, inédito por la cantidad de personas que movilizará durante varios días consecutivos y en distintas ciudades.

En este contexto, el operador reforzará más de 1.300 puntos de red; desplegará cuatro unidades móviles 5G, para reforzar la cobertura en puntos críticos; realizará diez conexiones satelitales tácticas; y desplegará más de 20 kilómetros de fibra para reforzar la conectividad en determinados edificios.

PUBLICIDAD

"Estamos acostumbrados a planificar grandes conciertos o partidos de fútbol de uno o dos días en un estadio, pero este es un reto sin precedentes por la dispersión geográfica y el movimiento continuo de la comitiva", ha explicado la directiva, responsable de la red de Telefónica en España.

Clara Casas concede la entrevista desde la Puerta de Alcalá, de Madrid, donde la operadora ha desplegado una unidad móvil, en uno de los puntos donde se espera una mayor concentración de personas, con hasta un millón de asistentes para ver al Pontífice.

Estas unidades móviles son grandes camiones equipados con mástiles desplegables y paneles de antenas que permiten añadir capacidad adicional a la red.

Por ejemplo, la unidad instalada en la Puerta de Alcalá es la misma que se utilizó durante la Dana de Valencia o los incendios de A Coruña.

El despliegue de unidades móviles para esta visita lo ha realizado, además de en la Puerta de Alcalá, de Madrid; en Montjuïc, en Barcelona; en el Puerto de Tenerife y otra en el Estadio Gran Canaria.

"Te puedes imaginar la cantidad de gente que se tiene que conectar -entre los clientes de Movistar y los de otros países que usan la red del operador en itinerancia- cuando pase el Papa y todos quieran hacer una foto o una videollamada en ese momento", ha apuntado.

Para absorber el enorme volumen de tráfico de datos y llamadas que generará la concentración de personas, la compañía lleva cuatro meses trabajando sobre el terreno.

Desde la pasada medianoche, Telefónica ha activado lo que denomina internamente el "modo crisis", en un contexto en el que ha dispuesto de 60 técnicos especialistas que monitorizan la red en remoto 24 horas del día, a los que se suman los cientos de profesionales dsplegados sobre el terreno cerca de estos 1.300 nodos "por si hubiera que hacer cualquier ajuste".

Preguntada por la posibilidad de que las redes colapsen cuando el pontífice pase ante la multitud y miles de personas intenten hacer retransmisiones en directo de forma simultánea, ha afirmado que habrá "cobertura en todo momento".

"Las antenas seguirán radiando y se podrá hablar y enviar WhatsApps como cualquier día", ha apuntado.

"Este es un gran momento para demostrar lo que vale Telefónica", ha afirmado.

Telefónica será el operador principal de las comunicaciones del Papa León XIV.

El viaje del Sumo Pontífice comenzará en Madrid (6-9 de junio), continuará en Barcelona (9-11 junio) y finalizará en Las Palmas de Gran Canaria (11 junio) y Santa Cruz de Tenerife (12 de junio). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los 25 días de Bianchini encerrado en la Antártida: lo que ocurre fuera y dentro también

Infobae

Condenado a 15 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja a puñaladas en Pinto (Madrid) en 2022

Condenado a 15 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja a puñaladas en Pinto (Madrid) en 2022

El PSOE respalda a Narbona y considera que ya ha dado explicaciones sobre el 'caso Leire'

El PSOE respalda a Narbona y considera que ya ha dado explicaciones sobre el 'caso Leire'

La jueza que instruye la denuncia contra José Tomé por acoso sexual llama a declarar a cinco mujeres más

Infobae

Célia Gery caza a la fuga y consigue la segunda victoria de etapa para el equipo FDJ-Suez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un incendio en una nave industrial de Santa Perpètua (Barcelona) moviliza a 15 dotaciones de bomberos

Un incendio en una nave industrial de Santa Perpètua (Barcelona) moviliza a 15 dotaciones de bomberos

Anticorrupción pide al juez Pedraz que llame a Cristina Narbona como testigo en el caso Leire Díez

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

El Supremo anula una sanción de 860.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox

Pedro Sánchez niega que conociese “las andanzas” de Leire Díez con las que habría tratado de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

ECONOMÍA

La brecha en las cuentas autonómicas se dispara: los números rojos de Valencia y Murcia frente a la fortaleza financiera de Madrid y Navarra

La brecha en las cuentas autonómicas se dispara: los números rojos de Valencia y Murcia frente a la fortaleza financiera de Madrid y Navarra

La isla privada y aislada que se vende con cabaña incluida por 405.000 euros y forma parte de un geoparque de la Unesco

Vivienda y pobreza juvenil en España: uno de cada tres jóvenes sería pobre tras pagar el alquiler

Una jubilada italiana encuentra 51 millones de liras en su ático, pero ya no le permiten cambiarlo a euros

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

DEPORTES

El juicio por la violación a la enfermera de Michael Schumacher desvela detalles sobre el estado de salud del piloto

El juicio por la violación a la enfermera de Michael Schumacher desvela detalles sobre el estado de salud del piloto

Vitinha, el sueño de Florentino Pérez que ya dijo que no: “Irse al Real Madrid sería una tontería”

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo