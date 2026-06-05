El poeta argentino Diego Roel gana el VI Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros

Granada, 5 jun (EFE).- El poeta argentino Diego Roel ha ganado el VI Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros con 'Último viaje', un galardón convocado por el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros (Granada) y la editorial Valparaíso Ediciones.

Así lo ha dado a conocer este viernes el alcalde de la localidad, José Manuel Molino Alberto, en el Centro de Estudios Lorquianos de Fuente Vaqueros, coincidiendo con la celebración del '5 a las 5', que conmemora el 128 aniversario del nacimiento del poeta Federico García Lorca en este municipio granadino.

PUBLICIDAD

El jurado, compuesto por los poetas Ramón Martínez, Fernando Operé y Raquel Lanseros, ha tomado su decisión por unanimidad y ha destacado que se trata de un poemario "brillante" donde el uso de imágenes impactantes está "perfectamente vertebrado" con una estructura circular, en la que lo onírico y lo real "conviven hasta confundirse y difuminarse".

Según ha detallado Valparaiso, a la edición del premio de este año aspiraban cerca de 500 poemarios de casi una treintena de nacionalidades diferentes, principalmente de Hispanoamérica y España, de países como México, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina, Cuba, Perú, Chile, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Uruguay, Nicaragua, Bolivia, Panamá, pero también de otros países de Europa, como Italia, Alemania, Grecia o Finlandia, y del resto del mundo, como Estados Unidos o Canadá.

PUBLICIDAD

El premio consistirá en la publicación del libro en la Colección de Poesía de Valparaíso Ediciones y llegará a librerías en el primer semestre de 2027.

Diego Roel estudió Historia de las Artes visuales en la Universidad de La Plata y en 2023 fue Premio Internacional Loewe de Poesía por su libro 'Los cuadernos perdidos de Robert Walser'.

PUBLICIDAD

Ha publicado además 'Padre Tótem/ Oscuros umbrales de revelación' (2004), 'Diario del insomnio' (2005), 'Cuaderno del desierto' (2007), 'El infierno es una bestia callada y triste' (2020) o 'Andréi Rubliov' (Premio Alegría 2020 del Ayuntamiento de Santander, 2020). EFE