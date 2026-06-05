Ferrari también domina el segundo libre en Mónaco, con Hamilton por delante de Leclerc

Redacción deportes, 5 jun (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo libre para el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en las calles del principado de la Costa Azul; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) repitieron el duodécimo y el vigésimo tiempo, respectivamente, logrado en el primer ensayo.

En su mejor vuelta, Hamilton cubrió los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo, en un minuto, trece segundos y 26 milésimas, 111 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc, que marcó el segundo crono de una sesión en la que los este viernes dominantes Ferrari se intercambiaron los puestos logrados en la primera.

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El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que se quedó a 168 milésimas del espectacular y excéntrico campeón de Stevenage se volvió a inscribir tercero en la tabla de tiempos.

Detrás de ellos, asimismo con el neumático blando, se clasificaron los Mercedes del inglés George Russell -a 379 milésimas de Hamilton- y del italiano Andrea Kimi Antonelli -a medio segundo-, líder del Mundial, con 131 puntos, 43 más que el anterior.

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Sainz y Alonso repitieron los puestos logrados por la mañana. El talentoso piloto madrileño se quedó a menos de segundo y medio de Sir Lewis, del que acabó dos segundos y dos décimas el doble campeón mundial asturiano.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) también repitió el decimoquinto tiempo que había logrado en el primer ensayo, esta vez a un segundo y 732 milésimas de Hamilton. En una sesión en la que el mexicano Sergio Pérez, que tuvo que parar su Cadillac -con el freno delantero ardiendo- en la plaza del Casino, firmó el decimoctavo crono, a poco más segundo del 'hombre récord' de la F1.

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Los entrenamientos se completarán este sábado, horas antes de la muy decisiva calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, prevista a 78 vueltas, para completar 280,2 kilómetros.

- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el GP de Mónaco:

.1.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

1:13,026

.2.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

a 0,111

.3.

Max Verstappen

NED

Red Bull

0,168

.4.

George Russell

GBR

Mercedes

0,379

.5.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

0,503

.6.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

1,061

.7.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

1,062

.8.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1,068

.9.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1,333

10.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1,430

11.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1,471

12.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1,486

13.

Alexander Albon

THA

Williams

1,574

14.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

1,722

15.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1,732

16.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

1,759

17.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1,819

18.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

2,090

19.

Lando Norris

GBR

McLaren

2,248

20.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

2,268

21.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

2,733

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

3,148

EFE

arh/jl