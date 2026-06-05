Espana agencias

Ferrari también domina el segundo libre en Mónaco, con Hamilton por delante de Leclerc

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 5 jun (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo libre para el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en las calles del principado de la Costa Azul; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) repitieron el duodécimo y el vigésimo tiempo, respectivamente, logrado en el primer ensayo.

En su mejor vuelta, Hamilton cubrió los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo, en un minuto, trece segundos y 26 milésimas, 111 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc, que marcó el segundo crono de una sesión en la que los este viernes dominantes Ferrari se intercambiaron los puestos logrados en la primera.

PUBLICIDAD

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que se quedó a 168 milésimas del espectacular y excéntrico campeón de Stevenage se volvió a inscribir tercero en la tabla de tiempos.

Detrás de ellos, asimismo con el neumático blando, se clasificaron los Mercedes del inglés George Russell -a 379 milésimas de Hamilton- y del italiano Andrea Kimi Antonelli -a medio segundo-, líder del Mundial, con 131 puntos, 43 más que el anterior.

PUBLICIDAD

Sainz y Alonso repitieron los puestos logrados por la mañana. El talentoso piloto madrileño se quedó a menos de segundo y medio de Sir Lewis, del que acabó dos segundos y dos décimas el doble campeón mundial asturiano.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) también repitió el decimoquinto tiempo que había logrado en el primer ensayo, esta vez a un segundo y 732 milésimas de Hamilton. En una sesión en la que el mexicano Sergio Pérez, que tuvo que parar su Cadillac -con el freno delantero ardiendo- en la plaza del Casino, firmó el decimoctavo crono, a poco más segundo del 'hombre récord' de la F1.

Los entrenamientos se completarán este sábado, horas antes de la muy decisiva calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, prevista a 78 vueltas, para completar 280,2 kilómetros.

- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el GP de Mónaco:

.1.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

1:13,026

.2.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

a 0,111

.3.

Max Verstappen

NED

Red Bull

  0,168

.4.

George Russell

GBR

Mercedes

  0,379

.5.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

  0,503

.6.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

  1,061

.7.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

  1,062

.8.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

  1,068

.9.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

  1,333

10.

Oliver Bearman

GBR

Haas

  1,430

11.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

  1,471

12.

Carlos Sainz

ESP

Williams

  1,486

13.

Alexander Albon

THA

Williams

  1,574

14.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

  1,722

15.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

  1,732

16.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

  1,759

17.

Esteban Ocon

FRA

Haas

  1,819

18.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

  2,090

19.

Lando Norris

GBR

McLaren

  2,248

20.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

  2,268

21.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

  2,733

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

  3,148

EFE

arh/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El poeta argentino Diego Roel gana el VI Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros

Infobae

Feijóo dice que el Gobierno "está podrido" pero subraya que "todo está saliendo a la luz" porque la democracia funciona

Feijóo dice que el Gobierno "está podrido" pero subraya que "todo está saliendo a la luz" porque la democracia funciona

España apoya incorporar a debates en el Consejo Europeo a países candidatos a entrar en la UE

España apoya incorporar a debates en el Consejo Europeo a países candidatos a entrar en la UE

Hamilton y Leclerc dominan el segundo libre en Mónaco; Sainz fue duodécimo y Alonso, el 20

Infobae

Feijóo elogia la labor de jueces, policías y prensa "libre" ante la "corrupción" del PSOE

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un incendio en una nave industrial de Santa Perpètua (Barcelona) moviliza a 30 dotaciones de bomberos y obliga a evacuar a más de 150 trabajadores

Un incendio en una nave industrial de Santa Perpètua (Barcelona) moviliza a 30 dotaciones de bomberos y obliga a evacuar a más de 150 trabajadores

Anticorrupción pide al juez Pedraz que llame a Cristina Narbona como testigo en el caso Leire Díez

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

El Supremo anula una sanción de 860.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox

Pedro Sánchez niega que conociese “las andanzas” de Leire Díez con las que habría tratado de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

ECONOMÍA

Se buscan pastores para proteger a las ovejas de los osos: sueldo de 2.000 euros y una jornada de 20 días al mes

Se buscan pastores para proteger a las ovejas de los osos: sueldo de 2.000 euros y una jornada de 20 días al mes

La brecha en las cuentas autonómicas se dispara: los números rojos de Valencia y Murcia frente a la fortaleza financiera de Madrid y Navarra

La isla privada y aislada que se vende con cabaña incluida por 405.000 euros y forma parte de un geoparque de la Unesco

Vivienda y pobreza juvenil en España: uno de cada tres jóvenes sería pobre tras pagar el alquiler

Una jubilada italiana encuentra 51 millones de liras en su ático, pero ya no le permiten cambiarlo a euros

DEPORTES

Lista de convocados de Túnez para el Mundial 2026: las claves de las Águilas de Cartago en busca de hacer historia

Lista de convocados de Túnez para el Mundial 2026: las claves de las Águilas de Cartago en busca de hacer historia

El juicio por la violación a la enfermera de Michael Schumacher desvela detalles sobre el estado de salud del piloto

Vitinha, el sueño de Florentino Pérez que ya dijo que no: “Irse al Real Madrid sería una tontería”

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador