Ferrari también domina el segundo libre en Mónaco, con Hamilton por delante de Leclerc

Redacción deportes, 5 jun (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo libre para el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en las calles del principado de la Costa Azul; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) repitieron el duodécimo y el vigésimo tiempo, respectivamente, logrado en el primer ensayo.
En su mejor vuelta, Hamilton cubrió los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo, en un minuto, trece segundos y 26 milésimas, 111 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc, que marcó el segundo crono de una sesión en la que los este viernes dominantes Ferrari se intercambiaron los puestos logrados en la primera.
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El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que se quedó a 168 milésimas del espectacular y excéntrico campeón de Stevenage se volvió a inscribir tercero en la tabla de tiempos.
Detrás de ellos, asimismo con el neumático blando, se clasificaron los Mercedes del inglés George Russell -a 379 milésimas de Hamilton- y del italiano Andrea Kimi Antonelli -a medio segundo-, líder del Mundial, con 131 puntos, 43 más que el anterior.
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Sainz y Alonso repitieron los puestos logrados por la mañana. El talentoso piloto madrileño se quedó a menos de segundo y medio de Sir Lewis, del que acabó dos segundos y dos décimas el doble campeón mundial asturiano.
El argentino Franco Colapinto (Alpine) también repitió el decimoquinto tiempo que había logrado en el primer ensayo, esta vez a un segundo y 732 milésimas de Hamilton. En una sesión en la que el mexicano Sergio Pérez, que tuvo que parar su Cadillac -con el freno delantero ardiendo- en la plaza del Casino, firmó el decimoctavo crono, a poco más segundo del 'hombre récord' de la F1.
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Los entrenamientos se completarán este sábado, horas antes de la muy decisiva calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, prevista a 78 vueltas, para completar 280,2 kilómetros.
- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el GP de Mónaco:
.1.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
1:13,026
.2.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
a 0,111
.3.
Max Verstappen
NED
Red Bull
0,168
.4.
George Russell
GBR
Mercedes
0,379
.5.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
0,503
.6.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
1,061
.7.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
1,062
.8.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1,068
.9.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1,333
10.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1,430
11.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1,471
12.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1,486
13.
Alexander Albon
THA
Williams
1,574
14.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1,722
15.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1,732
16.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1,759
17.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1,819
18.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
2,090
19.
Lando Norris
GBR
McLaren
2,248
20.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
2,268
21.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
2,733
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
3,148
EFE
arh/jl
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