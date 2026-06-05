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Sonia Bermúdez introduce tres cambios respecto a la ida contra Inglaterra

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Palma, 5 jun (EFE). - La selección femenina nacional afrontará el partido ante Inglaterra con tres cambios respecto al once de la ida, donde Edna Imade arrancará en punta y Salma ocupará el lugar de Claudia Pina.

La entrenadora española, Sonia Bermúdez, también ha optado por salir con Lucía Corrales en el lateral izquierdo, alineando de esta manera a las cuatro jugadoras mallorquinas como principal aliciente para la afición mallorquina.

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El once estará compuesto por: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Lucía Corrales; Patri Guijarro, Mariona Caldenteny, Alexia Putellas; Vicky López, Edna Imade, Salma Paralluelo.

Por parte del combinado británico, la baja más destacada es la de la central del Arsenal Leah Williamson, y solo propondrá un cambio respecto al choque de Wembley. Las elegidas son: Hampton; Bronze, Wubben-Moy, Morgan, Greenwood, Toone, Walsh, Stanway; Hemp, Russo, Laurent James.

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dcj/jl

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