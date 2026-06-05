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Sábado, 6 de junio de 2026

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Madrid, 5 jun (EFE).-

PAPA ESPAÑA.- Madrid - El papa León XIV llega este sábado a Madrid para realizar una visita de seis días a España, un país que conoce bien desde su juventud, y que comienza con tres maratonianas jornadas en la capital de España que supondrán un desafío organizativo. Después de su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. los reyes, acompañados de la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, reciben al papa en el Palacio Real. Por la tarde León XIV visita el centro para personas sin hogar 'Cedia 24' que gestiona Cáritas en el madrileño barrio de Carabanchel. El sábado termina con una vigilia del papa con los jóvenes.

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PSOE CANTABRIA.- Reinosa (Cantabria).- El ministro de Transportes, Oscar Puente, participa en la comida que organiza el PSOE de Reinosa por su aniversario con el secretario general del partido en Cantabria y delegado del Gobierno, Pedro Casares, y el alcalde del municipio y responsable de la formación en la ciudad, Sergio Balbontín.

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TURISMO PROTESTAS.- Santander.- La plataforma Cantabria Para Vivir, que engloba diversos movimientos sociales de la región, convoca una manifestación por las calles de Santander contra el modelo turístico y urbanístico del Gobierno cántabro.

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SALUD TÓXICOS.- Melilla - El plástico que envuelve nuestras vidas, omnipresente en nuestros hogares, la alimentación, la ropa y los productos de cuidado personal y cosméticos, ha abierto la puerta de nuestro organismo a tóxicos a los que el doctor Nicolás Olea señala como una causa importante y “evitable” de enfermedades cada vez más tempranas.

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FIESTA TRASHUMANCIA.- Brieva de Cameros (La Rioja).- El municipio riojano de Brieva de Cameros celebra la 24 Fiesta de la Trashumancia, que incluye el paso del rebaño por el pueblo, demostración de esquileo tradicional a tijera, feria de artesanía y degustaciones.

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VIDEOJUEGOS NOVEDADES.- Madrid.- Aún está en fase final de su construcción, pero el circuito del Gran Premio de España de Madrid, conocido como el ‘Madring’, ya es una realidad y se puede correr a toda velocidad en el videojuego oficial de la competición ‘F-1 25’, gracias a la expansión de la temporada 2026 lanzada por EA Sports con destacadas novedades para renovarlo por completo.

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PRIMAVERA SOUND.- Barcelona - La banda virtual Gorillaz, el pop de The xx y los irlandeses My Bloody Valentine cierran la 24.ª edición del Primavera Sound, en una noche en la que también actuarán Big Thief, Kneecap, Rusowsky o Barry B.

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ALEJANDRO SANZ.- Sevilla - Alejandro Sanz arranca en el estadio La Cartuja de Sevilla la gira española de "¿Y ahora qué?" , después de recorrer con este espectáculo varios países latinoamericanos.

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FÚTBOL ELECCIONES REAL MADRID.- Madrid.- El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, candidato a la reelección, y su oponente, Enrique Riquelme, cierran sus respectivas campañas un día antes de las votaciones de los socios para la presidencia del club blanco.

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