Los seis recorridos que hará León XIV en papamóvil durante su estancia en Madrid

Madrid, 5 jun (EFE).- El papa León XIV realizará seis recorridos a bordo del papamóvil durante su estancia en Madrid del 6 al 9 de junio, unos trayectos que permitirán a miles de madrileños y peregrinos saludar al pontífice en distintos puntos de la ciudad.

Estos son los recorridos del papamóvil durante la visita de León XIV a Madrid:

El primer trayecto será mañana sábado tras los actos de bienvenida previstos en el Palacio Real, desde donde León XIV recorrerá parte de la ciudad a bordo del papamóvil en dirección a la Nunciatura Apostólica, residencia del pontífice estos días en la capital.

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El recorrido arrancará en el Palacio Real y discurrirá por la Plaza de España, calle Princesa, El Corte Inglés de Princesa y los Bulevares de Madrid hasta llegar a la Plaza de Colón. Allí, León XIV abandonará el papamóvil para continuar el trayecto en vehículo cerrado hasta la Nunciatura.

El segundo recorrido tendrá lugar en torno a las 20:30 horas de este sábado, cuando Robert Prevost se desplace desde la Calle Vitruvio (en el cruce con la Plaza de San Juan de la Cruz) por el Paseo de la Castellana hasta la Plaza de Lima, donde presidirá la vigilia de oración con los jóvenes.

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El domingo 7 de junio, aproximadamente a las 09:30 horas, León XIV se dirigirá desde el Instituto Ramiro de Maeztu hasta la Plaza de Cibeles para la celebración de la misa y la procesión por la festividad del Corpus Christi.

Así, el tercer recorrido será: calle Serrano, calle Goya, Plaza de Colón y desde este punto accederá a la zona de la celebración litúrgica en el entorno de la Plaza de Cibeles.

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La cuarta oportunidad para que los ciudadanos vean de cerca al papa tendrá lugar el domingo por la tarde. León XIV se desplazará en vehículo cerrado desde la Nunciatura hasta la calle O'Donnell, donde se subirá al papamóvil.

Desde allí recorrerá las calles de O'Donnell, Doctor Esquerdo y Goya para llegar al Movistar Arena al encuentro que mantendrá con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte.

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El lunes 8 de junio, alrededor de las 18:00 horas, el papa recorrerá el centro histórico de Madrid para dirigirse desde la Glorieta de Pirámides hasta la Catedral de Santa María la Real de la Almudena.

El itinerario de este quinto recorrido previsto es: glorieta de Pirámides, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, calle Bailén, Palacio Real y catedral de la Almudena.

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Tras la oración en la Catedral de la Almudena, el Santo Padre volverá a recorrer las calles de Madrid a bordo del papamóvil para dirigirse hasta el estadio Santiago Bernabéu, donde mantendrá un encuentro multitudinario con la comunidad diocesana.

El recorrido será: calle Bailén, calle Mayor, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes, Plaza de Cánovas del Castillo, calle Felipe IV, Calle Alfonso XII, Plaza de la Independencia, calle Alcalá, calle Príncipe de Vergara, calle Concha Espina, Plaza de los Sagrados Corazones y estadio Santiago Bernabéu.

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Este sexto y último trayecto en papamóvil será el más extenso de toda la visita de León XIV en la capital y permitirá a miles de personas saludar al papa en distintos puntos del centro de Madrid. EFE