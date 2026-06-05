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Los clubes percibirán unos 5.000 dólares diarios por cada jugador en el Mundial 2026

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(Corrige primer párrafo y titular. Los clubes percibirán los ingresos, no los jugadores)

Madrid, 5 jun (EFE).- Los equipos que cedan futbolistas para la fase final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá percibirán una cantidad mínima prevista de unos 5.000 dólares (unos 4.300 euros) por día y jugador, y el conjunto de entidades se repartirá además 5 millones$ (unos 4,3 millones de euros), de acuerdo al memorando firmado con los Clubes Europeos de Fútbol (EFC), anunció este viernes la FIFA.

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Aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo, la FIFA recordó que los 355 millones$ (unos 307 millones€) acordados como parte del renovado mememorando y que supone un aumento del 70 % respecto a 2022, se dividirán en dos fondos, ya que, además de los que jueguen la fase final, también se beneficiarán los participantes en la clasificación.

En total se han reservado 100 millones$ (unos 86 millones€) para los clubes que liberaron jugadores para la fase preliminar, que se repartirán por jugador y por partido. A raíz de los 905 partidos clasificatorios, la retribución prevista asciende a unos 2.360$ (unos 2.040€) por futbolista y encuentro disputado.

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Los clubes cuyos jugadores jueguen en la última fase, del 11 de junio al 19 de julio, se repartirán otros 250 millones$ (unos 216 millones€).

La FIFA precisó que los pagos se calcularán por jugador y por día, teniendo en cuenta tanto la inclusión en la convocatoria como los minutos de juego y que se prevé una asignación mínima de 5.000$ (unos 4.140€) por jugador y día.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que "miles de clubes de todo el mundo contribuyen cada día a la formación y desarrollo de jugadores que sueñan con representar a sus países en la Copa Mundial de la FIFA".

"Mediante al Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que por primera vez se incluyen todos los partidos de clasificación, más clubes que nunca recibirán una parte de los beneficios económicos generados por la competición. De este modo, se reconocerá su fundamental contribución al éxito del fútbol internacional", dijo en un comunicado.

Infantino resaltó el aumento del 70 % respecto a 2022 de la cifra global que destinará el programa, con 355 millones$, tras la disputa de casi 1.000 partidos entre la fase preliminar y la fase final.

"Esta es otra de las ventajas de la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA, ya que nos permite ofrecer más apoyo a todo el ecosistema del fútbol, en especial a los clubes que liberan a los jugadores que compiten por deslumbrar en el Mundial. Agradezco al Consejo de la FIFA y a European Football Clubs su apoyo para hacer realidad este programa, que será histórico para jugadores y clubes de todo el mundo", añadió.

Por su parte, el presidente de la EFC y del PSG, Nasser Al-Khelaifi, consideró que el programa de ayudas a clubes "es una parte esencial de la colaboración estratégica de EFC con la FIFA, y beneficiará a cientos de entidades, tanto grandes como pequeñas, de Europa y otras partes del mundo".

"Estoy muy satisfecho de que, por primera vez, la ayuda económica se extienda también a los partidos de clasificación. De este modo, más clubes que nunca recibirán fondos por liberar a sus jugadores. Este acuerdo pone de relieve la colaboración entre los clubes y las selecciones nacionales", indicó.

Al-Khelaifi defendió que la EFC "trabaja en pos de los intereses de todos sus miembros, y de quienes no lo son, que forman parte del mundo del fútbol". "Los clubes desempeñan un papel fundamental en el éxito del fútbol de selecciones, ya que forman, contratan y liberan a los jugadores. Por su parte, las selecciones contribuyen al crecimiento y la visibilidad mundial de los clubes", concluyó. EFE

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