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La Diputación de Álava prohíbe los campamentos de Bernedo y sanciona a la organización

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Vitoria, 5 jun (EFE).- La Diputación de Álava ha prohibido la celebración de los campamentos de Bernedo (Álava), que fueron objeto de denuncias por presuntos delitos contra la libertad sexual, y ha sancionado a la entidad organizadora con una multa de 9.000 euros.

La sanción, que responde a faltas administrativas graves y no a los presuntos delitos, que investiga la justicia, incluye también la imposibilidad de organizar y celebrar actividades de tiempo libre infantil y juvenil durante tres años, así como de recibir ayudas públicas durante el mismo periodo de tiempo.

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La decisión la ha dado a conocer este viernes en comisión en las Juntas Generales del territorio la diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, quien ha explicado las conclusiones del expediente administrativo abierto contra la organización de estas colonias el pasado mes de noviembre.

El expediente se ha tramitado por la no comunicación a la institución foral por parte de la entidad organizadora, Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, de la existencia de estos campamentos y por no facilitar información, tras conocerse las denuncias ante los tribunales de 21 familias por actos contra la libertad sexual contra menores en este espacio.

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Estas denuncias, que llevan su proceso judicial en los tribunales, están relacionadas con conductas de exhibicionismo, vejaciones, coacciones, provocación sexual, conductas contrarias a la integridad moral y agresión sexual, en unos campamentos en los que algunos de sus participantes han relatado que chicos y chicas eran obligados a compartir duchas en las que también se aseaban los monitores

La diputada foral ha comparecido a petición propia una vez concluido el expediente que ha culminado con una "sanción firme" desde ayer 4 de junio tras haberse rechazado las alegaciones presentadas por la entidad organizadora.

La diputada ha explicado que el 21 de mayo otra empresa, denominada Dorrekoa, presentó ante el Instituto foral de Juventud una comunicación para desarrollar entre el 1 y el 15 de julio de este año unos campamentos en la misma instalación de Bernedo y en las mismas fechas en la que preveía hacerlo la organización sancionada. EFE

(foto)

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