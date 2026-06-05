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Egoitz Arana llega a Gijón para sellar su fichaje por el Sporting

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Gijón, 5 jun (EFE).- El portero Egoitz Arana, de 24 años y hasta ahora en la Real Sociedad B, llegó este viernes a Gijón para someterse al reconocimiento médico y sellar su fichaje por el Sporting.

El suyo será el primer fichaje del club para la temporada 26/27 al llegar con la carta de libertad al finalizar su contrato con la entidad donostiarra.

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El acuerdo inicial contempla una vinculación por dos temporadas, con opción a una tercera condicionada al cumplimiento de determinados objetivos deportivos.

Arana, nacido el 19 de febrero de 2002 en Zarautz (Guipúzcoa) y con 1,97 metros de estatura, disputó once partidos en Segunda División esta temporada con el filial de la Real, equipo al que contribuyó a ascender desde Primera RFEF en la campaña anterior.

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Su incorporación cubre la baja de Cristian Joel, el portero cubano y canterano de Mareo que no continuará en el club al término del presente curso, y le situará inicialmente como segundo guardameta tras Rubén Yáñez, capitán del vestuario recientemente renovado.

El Sporting iniciará la pretemporada el próximo 8 de julio en Mareo bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, nuevo entrenador del club tras la salida de Borja Jiménez al término de la presente campaña, con Arana como una de las novedades en la plantilla si todo va bien en las pruebas médicas. EFE.

dsl/lj/jl

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