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Desarticulada una red logística en Málaga que abastecía de combustible para narcotráfico

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Málaga, 5 jun (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado en Málaga una red criminal dedicada al abastecimiento de combustible en alta mar para el narcotráfico, en una operación en la que han sido detenidas dos personas y se han intervenido 4.580 litros.

La 'guardería' del combustible ha sido desmantelada en el municipio de Alhaurín el Grande, ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado.

Los agentes, que también han registrado una vivienda, se han incautado de 229 garrafas de 25 litros de combustible, 10.570 euros en efectivo y una libreta con anotaciones.

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A los dos detenidos se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad colectiva. EFE

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