Controlado el incendio de Méntrida (Toledo), donde siguen tres medios terrestres

(Actualiza la EX5350 para indicar que el incendio ya está controlado)

Toledo, 5 jun (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por controlado a las 19:54 horas el incendio declarado este viernes en la localidad toledana de Méntrida, donde siguen trabajando una docena de personas y tres medios terrestres para su extinción.

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El incendio se declaró, a primera hora de la tarde, de nivel 1 por su afectación a la carretera CM-530, entre los puntos kilométricos 1 y 3, donde el tráfico se ha encontrado regulado desde primera hora de la tarde.

Pasadas las 19:30 horas, el Plan Infocam informaba de que la situación operativa se reducía a nivel 0, por lo que se ha restablecido la circulación normal en la carretera CM-530, en el término municipal de Méntrida en Toledo.

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Según la información publicada en la web del Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) consultada por EFE, el fuego se ha detectado a las 14:58 horas tras la llamada de un particular y afecta a la urbanización Encinasola.

Hasta el momento, se han movilizado para su extinción 6 medios (dos de ellos aéreos) y 24 efectivos, entre bomberos forestales y agentes medioambientales. EFE

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