Espana agencias

Controlado el incendio de Méntrida (Toledo), donde siguen tres medios terrestres

Guardar
Google icon

(Actualiza la EX5350 para indicar que el incendio ya está controlado)

Toledo, 5 jun (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por controlado a las 19:54 horas el incendio declarado este viernes en la localidad toledana de Méntrida, donde siguen trabajando una docena de personas y tres medios terrestres para su extinción.

PUBLICIDAD

El incendio se declaró, a primera hora de la tarde, de nivel 1 por su afectación a la carretera CM-530, entre los puntos kilométricos 1 y 3, donde el tráfico se ha encontrado regulado desde primera hora de la tarde.

Pasadas las 19:30 horas, el Plan Infocam informaba de que la situación operativa se reducía a nivel 0, por lo que se ha restablecido la circulación normal en la carretera CM-530, en el término municipal de Méntrida en Toledo.

PUBLICIDAD

Según la información publicada en la web del Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) consultada por EFE, el fuego se ha detectado a las 14:58 horas tras la llamada de un particular y afecta a la urbanización Encinasola.

Hasta el momento, se han movilizado para su extinción 6 medios (dos de ellos aéreos) y 24 efectivos, entre bomberos forestales y agentes medioambientales. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zverev-Cobolli, la final de un Roland Garros 'horribilis'

Infobae

Riquelme apuesta por impulsar un equipo femenino de baloncesto y construir un pabellón

Infobae

Egoitz Arana llega a Gijón para sellar su fichaje por el Sporting

Infobae

Sonia Bermúdez introduce tres cambios respecto a la ida contra Inglaterra

Infobae

Una inesperada derrota ante Estados Unidos compromete los cuartos a España en Burdeos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Extremadura impulsa el Instituto Internacional del Mestizaje en un acto junto a Nacho Cano: “Ni América ni México serían hoy lo que son sin Hernán Cortés”

Extremadura impulsa el Instituto Internacional del Mestizaje en un acto junto a Nacho Cano: “Ni América ni México serían hoy lo que son sin Hernán Cortés”

Un incendio en una nave industrial de Santa Perpètua (Barcelona) moviliza a 30 dotaciones de bomberos y obliga a evacuar a más de 150 trabajadores

Anticorrupción pide al juez Pedraz que llame a Cristina Narbona como testigo en el caso Leire Díez

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

El Supremo anula una sanción de 860.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox

ECONOMÍA

Se vende un hospital de 1947 por 1 euro en Alemania: estos son los requisitos para acceder a la oferta

Se vende un hospital de 1947 por 1 euro en Alemania: estos son los requisitos para acceder a la oferta

Se buscan pastores para proteger a las ovejas de los osos: sueldo de 2.000 euros y una jornada de 20 días al mes

La brecha en las cuentas autonómicas se dispara: los números rojos de Valencia y Murcia frente a la fortaleza financiera de Madrid y Navarra

La isla privada y aislada que se vende con cabaña incluida por 405.000 euros y forma parte de un geoparque de la Unesco

Vivienda y pobreza juvenil en España: uno de cada tres jóvenes sería pobre tras pagar el alquiler

DEPORTES

Lista de convocados de Marruecos para el Mundial 2026: los Leones del Atlas quieren repetir semifinales y demostrar por qué son la mejor selección de África

Lista de convocados de Marruecos para el Mundial 2026: los Leones del Atlas quieren repetir semifinales y demostrar por qué son la mejor selección de África

Lista de convocados de Túnez para el Mundial 2026: las claves de las Águilas de Cartago en busca de hacer historia

El juicio por la violación a la enfermera de Michael Schumacher desvela detalles sobre el estado de salud del piloto

Vitinha, el sueño de Florentino Pérez que ya dijo que no: “Irse al Real Madrid sería una tontería”

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos