Condenado a 15 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja a puñaladas en Pinto (Madrid) en 2022

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un hombre a 15 años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa, al considerar probado que intentó en junio de 2022 acabar con la vida de su pareja mediante una agresión con arma blanca en la localidad de Pinto.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, impone además una orden de alejamiento y prohibición de comunicación durante veinte años, así como el pago de una indemnización de 57.311,91 euros por las lesiones y secuelas causadas.

PUBLICIDAD

El tribunal concluye que el acusado actuó con intención homicida cuando atacó a la víctima con una navaja de nueve centímetros de hoja, causándole múltiples heridas en zonas vitales del cuerpo.

La resolución destaca que la muerte no llegó a producirse por circunstancias ajenas a la voluntad del agresor, entre ellas la huida de la mujer, la intervención de una vecina y la rápida asistencia sanitaria recibida.

PUBLICIDAD

Según declara probado la Audiencia Provincial, el acusado y la víctima mantenían una relación incipiente desde hacía aproximadamente uno o dos meses, sin convivencia estable. La mañana del 12 de junio de 2022 ambos mantuvieron una discusión en el domicilio de la mujer, tras la cual el hombre abandonó la vivienda.

Poco después, la víctima lo llamó para reclamarle una cantidad de dinero que le adeudaba, motivo por el que el acusado regresó. Una vez dentro de la vivienda, ambos se dirigieron a la cocina. Fue entonces cuando el acusado sacó de su mochila una navaja y, de forma repentina, se volvió hacia la mujer y comenzó a apuñalarla.

PUBLICIDAD

La sentencia describe una agresión de extraordinaria violencia. El condenado asestó varias cuchilladas en el abdomen y, pese a las súplicas de la víctima para que se detuviera, continuó atacándola en distintas partes del cuerpo. En total le causó heridas en el abdomen, el cuello, ambos brazos, el tórax y la espalda.

Cuando la mujer intentó escapar de la vivienda para ponerse a salvo, el agresor la persiguió por las zonas comunes del edificio. Antes de que pudiera refugiarse en el ascensor, volvió a apuñalarla por la espalda. La víctima logró finalmente descender hasta la planta baja, donde el acusado llegó a esperarla e intentó impedir que abandonara el ascensor.

PUBLICIDAD

La agresión cesó únicamente cuando una vecina, alertada por los gritos de auxilio, advirtió al agresor de que había avisado a la policía. Tras abandonar el lugar, el acusado trató de dificultar su identificación y vinculación con los hechos.

Según recoge la resolución, se cambió de ropa, arrojó las prendas que vestía durante la agresión y se deshizo en distintos puntos del recorrido tanto de la navaja utilizada como de una cartera perteneciente a la víctima.

PUBLICIDAD

Fue finalmente detenido por agentes de la Policía Local a unos doscientos metros del lugar de los hechos. Las cuchilladas afectaron a zonas especialmente sensibles y vitales.

Entre otras lesiones, la mujer sufrió heridas penetrantes que alcanzaron el hígado, el bazo y el riñón, además de múltiples cortes en el cuello, el tórax, la espalda y las extremidades superiores.

PUBLICIDAD

Los informes médicos acreditaron que varias de las heridas comprometían órganos vitales y que la víctima podría haber fallecido de no haber recibido asistencia médica urgente.

La perjudicada tuvo que ser sometida a dos intervenciones quirúrgicas, permaneció ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos y posteriormente requirió hospitalización, inmovilización de miembros superiores y un prolongado tratamiento rehabilitador.

PUBLICIDAD