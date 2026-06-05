"Pedro no se fía del DAO": las anotaciones de la nueva libreta de Leire Díez

Madrid, 5 jun (EFE).- "Pedro no se fía del DAO", "Marlaska y el SE están pillados por la UCO" o "Reunión con PS" son algunas notas halladas en una nueva libreta atribuida a la exmilitante del PSOE Leire Díez, trufada de alusiones sin contexto a cargos políticos, jueces, fiscales e investigaciones judiciales.

Se trata de una agenda de 2025, con una portada con el nombre de "Cantabria" y una foto del mar que obra en el sumario de la causa sobre una presunta trama que intentaba desbaratar causas que afectasen al PSOE y al Gobierno, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado Leire Díez.

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Nombres de ministros como Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, Óscar Puente u Óscar López se pueden leer en las páginas de esta libreta que la UCO atribuye a Díez y que forma parte del sumario del caso, al que ha tenido acceso EFE.

"Pedro no se fía del DAO. Le pone una vela a Satanás y otra a Jesucristo. La puede filtrar. DGP investigará a la UCO", son algunas frases que aparecen, sin contexto ni fecha, en la agenda.

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Otras se refieren al ministro del Interior, que recientemente ha respaldado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras saberse que se reunió varias veces con Leire Díez.

"Marlaska y el SE están pillados por la UCO", "prácticas ilegales de la G.C." o "Cloacas G.C." son anotaciones relacionadas con la Guardia Civil -hay una que dice que es "un gran cuerpo"-, que se suman a alusiones a algunas unidades como la UCO o la UCE, o a miembros, como "Antonio Balas: peligroso" -en referencia al teniente coronel de la UCO Antonio Balas, investigador de muchas causas de corrupción-, o "EX GC María Gámez", sobre la exdirectora del cuerpo.

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"¿Por qué la UCO interviene en las denuncias de Plaza Castilla si tienen asignados la Policía Nacional?", reza otra anotación de la libreta, donde también aparece el nombre de "Paco Pardo", en posible alusión al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo.

En esta agenda figura una de las "anotaciones" que la UCO atribuye a Díez y que los investigadores destacaron en uno de sus informes clave de la causa: "Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe". Una referencia que, señalaba la Guardia Civil, "aparece vinculada con 'Tema Drive' y la 'Operación PSOE'.

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"Causa mascarillas derivando a Air Europa y Begoña", es otra de las anotaciones, en la que aparece tachada la palabra "Plus Ultra", que se van sucediendo en una libreta donde también se hace referencia al exdirigente socialista Santos Cerdán, investigado junto a Leire Díez en esta causa. "Santos: La única persona que no tiene nada", dice.

Una de las páginas está protagonizada por una sucesión de nombres sin aportar más información. Entre ellos figuran, además de Cerdán, la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; Marlaska; el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez; el exministro y presidente de la Generalitat catalana Salvador Illa o el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, entre otros.

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En la libreta también hay referencias a ex cargos públicos como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su sucesor, Mariano Rajoy, en una nota sobre la "operación Cataluña", o su exministra María Dolores de Cospedal; así como jueces y fiscales.

Las páginas del documento insisten mucho sobre causas judiciales relacionadas con el fraude de hidrocarburos -que según la UCO constituía una prioridad para la trama-, y también sobre pormenores del conocido como caso Koldo, del que el exministro José Luis Ábalos está pendiente de sentencia.

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"Día 23. Reunión Koldo. Protocolo crisis si hay entrada y registro" o " "Koldo, Aldama, Fran ortega... todos eran colaboradores de la GC" son, por ejemplo, algunas de esas notas.

También hay referencias a empresas como Telefónica o Prisa, a comisiones parlamentarias como la de la operación Cataluña, y a otras causas como el 'procés' catalán. EFE

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