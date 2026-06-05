DeJulius, del UCAM, tres meses de baja al fracturarse el quinto dedo del pie derecho

Murcia, 5 jun (EFE).- El base David DeJulius dice adiós a la temporada con el UCAM Murcia justo cuando el equipo está a un triunfo de acceder a las semifinales de la Liga Endesa y el segundo máximo anotador de la competición será operado de una fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho.

Así lo confirmó este viernes la entidad universitaria aportando también la previsión de que serán tres los meses que estará de baja el jugador estadounidense con pasaporte eslovaco después de que resultara lesionado durante el partido que el conjunto entrenado por Sito Alonso disputó y ganó este jueves por 87-90 frente al Fútbol Club Barcelona en el Palau Blaugrana.

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En el tramo final del tercer cuarto, en el minuto 28 y con el resultado de 57-59 en el marcador, DeJulius pisó al barcelonista Tomas Satoransky cuando manejaba el balón con la mala suerte de que se torció el tobillo derecho y el golpe le causó la referida fractura.

El de Detroit abandonó la pista con lo que se pensaba que era una torcedura sin más pero ya no volvió a jugar a pesar de probarse, lo cual dio lugar a claras muestras de frustración en el norteamericano, muy comprometido con el equipo al que llegó el pasado verano procedente del Bursaspor turco.

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Pese a participar tan sólo durante 20 minutos y 52 segundos, DeJulius fue, con 22 puntos, el máximo anotador y, con 26 créditos, también el jugador más valorado de un encuentro en el que los murcianos consiguieron un gran triunfo que su líder ofensivo no pudo celebrar como le hubiese gustado. De hecho, abandonó el Palau con el pie derecho vendado y apoyado en unas muletas.

Este viernes, tras someterse a las pertinentes pruebas médicas a su llegada a Murcia, se ha sabido que tiene fracturado el quinto metatarsiano de su pie derecho y tendrá que pasar por el quirófano. La próxima semana será intervenido quirúrgicamente y el periodo de recuperación se estima en, aproximadamente, tres meses, tal y como apuntaron los servicios médicos del club.

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Ya este sábado animará a sus compañeros en el tercer encuentro de la serie de cuartos de final entre granas y azulgranas, que comenzará a las nueve de la noche con el pase a semifinales en juego.

Para DeJulius, de 26 años y por el que se prevé que lleguen ofertas de alto nivel, promedia 16,67 puntos por partido y en la Liga sólo está por detrás del alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot, del Kosner Baskonia, que acredita 18,48. Además, el base del UCAM CB fue incluido en el mejor quinteto de la ACB en la presente campaña. EFE

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Ij/sab