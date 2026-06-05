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Unos 70.000 religiosos y fieles recibirán al papa en un Bernabéu reconvertido en catedral

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Madrid, 5 jun (EFE).- En torno a 70.000 personas, entre representantes de los estamentos de la diócesis de la Comunidad de Madrid, parroquias, hermandades, asociaciones y un coro de mil jóvenes, acompañarán al papa León XIV este lunes en el estadio Santiago Bernabéu, que se reconvertirá en una gigantesca catedral con tres niveles para los asistentes.

En su visita a Madrid, el papa tendrá en el estadio madrileño su encuentro con fieles y la comunidad diocesana de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares.

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Así, el Santiago Bernabéu se convertirá en un gran espacio de oración y canto con actuaciones musicales, un coro juvenil, bailarines y testimonios que van desde adultos que acaban de bautizarse, hasta las dificultades de las familias migrantes.

Juan Carlos Merino, vicario del Clero de la diócesis de Madrid y coordinador del encuentro, ha narrado a los medios cómo discurren los preparativos en el estadio, que pretenden reflejar lo que es "la Iglesia que camina" con un evento festivo, pero también reflexivo.

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"A ver cómo nos ayuda -el papa- en dos claves fundamentales que son la unidad y la misión", ha destacado, para detallar que el evento arrancará en el estadio del Real Madrid en torno a las 16:30 horas con música, danza y testimonios, hasta la llegada del santo padre a las 19:00 horas.

Merino ha explicado que el estadio contará con tres niveles: uno para el altar y el papa, otro para el coro y otro para el resto de asistentes.

León XIV estará rodeado por cien personas: representantes de cada vicaría territorial de Madrid, sacerdotes, religiosos, jóvenes y familias.

En el nivel más bajo se han dispuesto divisiones hexagonales en las que se ubicaran sacerdotes, coordinadores de consejos pastorales, jóvenes que se inician en la fe, delegaciones de migrantes o representantes de asociaciones como Cáritas, entre otros, con el fin de "reflejar la inmensa riqueza" de colectivos de la Iglesia, ha dicho Merino.

Cristina del Río Villegas, una de las arquitectas de los 6 escenarios que usará el papa en su visita a Madrid, ha apuntado que los hexágonos son "la representación de la unidad en la diversidad" y forman "una gran colmena" que representa a la Iglesia, con León XIV en el centro.

El papa entrará al escenario en un carrito de golf eléctrico que ha sido reconvertido a papamóvil, con el único fin de desplazarle por los túneles del Santiago Bernabéu y, posteriormente, las inmediaciones del campo.

Al tratarse de un emplazamiento en medio de la ciudad de Madrid, los organizadores han afirmado que cumplirán las normativas de ruido del Ayuntamiento y que trabajarán por "minimizar" las molestias, aunque de antemano piden disculpas a los ciudadanos porque un evento de gran envergadura como la visita de un papa siempre puede ocasionar trastornos o incomodidades a los ciudadanos.EFE

(Foto)(Vídeo)

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