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Multitudinaria y emotiva despedida a los policías forales muertos en accidente de tráfico

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Pamplona, 5 jun (EFE).- La Catedral de Pamplona ha acogido este viernes una multitudinaria y emotiva despedida a los cinco policías forales muertos en un accidente de tráfico en Elgoibar (Gipuzkoa), una tragedia que ha conmocionado a la sociedad navarra.

"Toda Navarra está de luto, se siente golpeada por una tragedia que nos ha roto el corazón y que ha llegado de manera inesperada y trágica", ha dicho el arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló, para resumir el sentir general, en el funeral en el que se ha despedido a Fermín 'Mintxo' Sola, Jesús Vidaurreta, Miguel Crespo, Juan Martín Domínguez y Miguel D´Entremont, unos "servidores públicos que han muerto en acto de servicio".

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Sus familiares, amigos y compañeros han estado acompañados por autoridades entre las que se encontraban la presidenta del Gobierno navarro, María Chivite, el presidente del Parlamento autonómico, Unai Hualde, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron.

Asimismo han asistido consejeros del Ejecutivo Foral, representantes de diferentes formaciones políticas y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

En una catedral abarrotada y entre visibles muestras de dolor entre los asistentes el arzobispo ha asegurado que Navarra "ha quedado huérfana".

Roselló ha mencionado los "momentos de profundo dolor" vividos con las familias en el tanatorio, en los que vio lágrimas, escuchó silencios y percibió preguntas como "¿por qué?", cuestiones que son "humanas, legítimas, que atraviesan el corazón cuando el sufrimiento parece superar nuestras fuerzas".

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Cuestiones, a las que ha reconocido, no pudo responder porque ni él ni nadie tiene "una respuesta capaz de borrar ese dolor ni de responder a estos interrogantes".

El arzobispo ha remarcado que los policías han fallecido en acto de servicio, lo que habla de "entrega, generosidad, servicio y ayuda".

"Han entregado su vida cuando se dirigían a una actividad de formación profesional", ha señalado, y ha añadido que iban "a adquirir nuevos conocimientos y nuevas capacidades para desempeñar mejor su misión" y "lo hacían porque habían asumido una responsabilidad de servicio hacia los demás" y esto "dice mucho de quiénes eran".

Por la mañana y tras ser velados durante todo el jueves en un tanatorio de Pamplona, los cuerpos de los agentes han sido conducidos al cementerio para su cremación en la intimidad. La próxima semana, en una fecha aún sin confirmar, está previsto un acto civil en su memoria. EFE

(foto)

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