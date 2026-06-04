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PP y PSOE coinciden en que hay que sacar la gestión del agua urbana del choque político

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Madrid, 4 jun (EFE).- Representantes del PSOE y del PP han coincidido este jueves en la necesidad de excluir la gestión del agua urbana del enfrentamiento político para llevarla al terreno del consenso, por tratarse de un recurso "esencial" para los ciudadanos.

Durante la segunda jornada del congreso que la Asociación Española de Agua Urbana (DAQUAS) celebra en Madrid, ambas formaciones han considerado que hay que abordar la gestión del agua como una cuestión estratégica de país, con consensos estables.

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"El agua exige consenso, planificación y una visión de Estado. Para garantizar infraestructuras modernas y servicios de calidad, debemos hablar con rigor de inversión y recuperación de costes vía tarifa, siempre desde la transparencia y la protección de los consumidores vulnerables", ha señalado Joaquin Melgarejo, diputado popular y portavoz de medioambiente en la Comisión de Transición Ecológica.

"España necesita avanzar hacia un pacto nacional del agua que dé estabilidad y seguridad jurídica al sector", ha añadido.

La diputada socialista Nieves Ramírez, portavoz de medioambiente de su grupo, ha admitido que el agua es "un reto como país" en el que los partidos tienen "muchos más puntos de encuentro que de desencuentro".

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"Hay que aparcar la guerra del agua y ponernos a trabajar. Podemos coincidir en muchas cuestiones si ponemos el foco en el gran consenso que debe existir en torno a un recurso esencial para la ciudadanía, la sostenibilidad y el desarrollo del país. El agua debe abordarse desde el acuerdo, la responsabilidad institucional y la voluntad de construir soluciones compartidas", ha afirmado.

Durante la sesión 'La agenda política nacional del agua urbana: visión y prioridades', el director general de la Agencia Vasca del Agua, Asier López, ha destacado en la misma línea que "hay que quitarle las siglas al agua y trabajar desde los intereses compartidos".

"Da gusto ver que hay entendimiento entre los dos grandes partidos. Además, debe haber colaboración técnica para asesorar a la parte política, porque los técnicos estamos de acuerdo en el 95 % de las medidas. Los retos hídricos no entienden de fronteras políticas, sino de planificación, cooperación y responsabilidad colectiva", ha manifestado.

Durante el debate se ha subrayado que el agua urbana atraviesa un momento especialmente relevante, marcado por la adaptación a la nueva normativa europea, la necesidad de inversión en infraestructuras y la creciente presión del cambio climático sobre los recursos hídricos.

En otras ponencias del congreso se ha analizado la forma en que la inteligencia artificial está modificando la forma de gestionar infraestructuras y servicios, "especialmente al permitir pasar de modelos reactivos a modelos más predictivos, planificados y eficientes", informan los organizadores.

También se ha abordado la gestión energética del sector, con el potencial de las energías renovables, el autoconsumo industrial y herramientas como los acuerdos de compra de energía para avanzar en la descarbonización y garantizar una mayor estabilidad de los costes energéticos.

Otro de los debates se ha centrado en la gestión de los lodos de depuración y la necesidad de "impulsar soluciones de economía circular que permitan aprovechar la materia orgánica, preservando al mismo tiempo la calidad y conservación de los suelos".

La asociación DAQUAS reúne a operadores, administraciones y empresas tecnológicas interesadas en la eficiencia y sostenibilidad del agua urbana. Su objetivo, afirman, es "impulsar una gestión moderna, transparente y resiliente". EFE

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