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Robles destaca al Centro Militar de Farmacia como "herramienta esencial" para la seguridad nacional y la salud pública

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves las instalaciones del Centro Militar de Farmacia de la Defensa (CEMILFARDEF), lugar que ha destacado como una "herramienta esencial" para la seguridad nacional y la salud pública.

Robles ha ensalzado la labor de esta unidad, que opera en la Base Logística 'San Pedro' de Colmenar Viejo (Madrid), como pieza "clave" en situaciones de emergencia sanitaria "al servicio del interés público" que requieren una respuesta inmediata, según ha informado el Ministerio a través de un comunicado.

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Durante el recorrido que ha realizado por la planta de producción, el laboratorio de control de calidad y el almacén de abastecimiento, la ministra ha puesto en valor el trabajo del centro ante crisis como la del coronavirus o el reciente brote de hantavirus.

El CEMILFARDEF es el único laboratorio farmacéutico adscrito a la Administración General del Estado. Su actividad se centra en la producción de medicamentos de interés estratégico nacional, especialmente en casos de epidemias, pandemias, desabastecimiento o conflictos.

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En palabras de su directora, la coronel Ángeles Diego, los cometidos de la unidad incluyen la fabricación de antídotos específicos para la protección ante posibles agresiones de carácter nuclear, biológico o químico, además de abastecer a la red de hospitales militares y a las tropas desplegadas en misiones internacionales.

Entre otros hitos de la unidad, destaca la fabricación de antivirales para el virus de la influenza H5N1 durante la crisis de la gripe aviar en 2008 o el almacenamiento y custodia de las vacunas frente a la viruela del mono en 2022.

Finalmente, en su encuentro con el personal, la titular de Defensa, que ha estado acompañada por la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, y el inspector general de Sanidad de la Defensa, general de división Juan Antonio Lara, ha agradecido la dedicación constante de los profesionales, a quienes ha definido como un equipo "siempre al servicio del interés público".

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EuropaPress

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