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Jorge Campos (Vox) ratifica la querella contra el expresidente del Parlament balear (Podemos) por llamarle "puto nazi"

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El diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos ha ratificado la querella contra el expresidente del Parlament Balti Picornell por referirse a él como "puto nazi" en redes sociales.

Campos, asistido por el letrado Eduardo Luna, ha ratificado este jueves la querella en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palma plaza número 8. El diputado de Vox prevé ampliar la querella contra otros dirigentes políticos.

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Por su parte, Picornell está citado a declarar en calidad de investigado el próximo jueves, 11 de junio, según informó el propio Picornell en redes sociales.

El expresidente del Parlament, en reiteradas ocasiones, ha publicado una imagen en sus redes sociales en la que posa junto a un grafiti en el que se puede leer el mensaje "J. Campos puto nazi", en algunos casos para responder a publicaciones del diputado de Vox, quien presentó una querella.

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Igualmente, el coordinador de MÉS per Mallorca y portavoz de los ecosoberanistas en la Cámara autonómica, Lluís Apesteguia, expresó su apoyo a Picornell en un mensaje publicado también en redes sociales.

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EuropaPress

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