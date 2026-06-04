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Los docentes valencianos cumplen 19 días en huelga, con manifestaciones y sin negociación

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València, 4 jun (EFE).- La huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública de la Comunitat Valenciana cumple 19 días lectivos este jueves, en que se van a celebrar dos nuevas manifestaciones en València y en Alicante, y sin que se haya retomado la negociación para poder desconvocar una huelga que comenzó hace el 11 de mayo.

Además, la acampada de un grupo de docentes en la plaza de la Virgen de València que empezó de forma espontánea el lunes por la tarde ha cumplido su tercera noche, con la novedad de que han movido las tiendas de campaña a un lateral de la plaza, tras la fuente, para facilitar la celebración del Corpus, festividad que este año cumple 700 años.

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La decisión de esta reubicación temporal se tomó anoche en asamblea, como gesto de respeto y tras dialogar con los protagonistas de esta festividad, y para este jueves se han organizado actividades, como un cuentacuentos o una charla sobre la huelga de 1988, a la espera de que la consellera de Educación se siente con todos los sindicatos y haga nuevas propuestas.

Previamente, el Ayuntamiento de València había reclamado por carta a la Delegación del Gobierno que la Policía Nacional desalojara la acampada por los preparativos del Corpus, y la Subdelegación del Gobierno en Valencia había respondido que la competencia para ese desalojo es de la Policía Local y podía haber altercados con un desalojo forzoso.

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La consellera de Educación, Carmen Ortí, comparecerá a las 12 horas en Les Corts, muy cerca del lugar de la acampada, para exponer en la comisión de Economía sus presupuestos de 2026, que el pleno del Consell aprobó la semana pasada y recogen la subida salarial para los docentes pactada con dos sindicatos, ANPE y CSIF, e inversiones de 400 millones en infraestructuras educativas.

Una hora antes, a las 11 horas, empezará en la Plaza del Ayuntamiento de València una nueva manifestación del profesorado, convocada por el STEPV, CCOO y UGT, que recorrerá el centro de la ciudad para acabar en las inmediaciones de Les Corts, mientras que en Alicante la manifestación empezará a las 18:30 horas en el IES Jorge Juan.

Además, a las 8 de la mañana ha comenzado en la Conselleria de Educación una 'bicicletada' lenta por la educación pública que finalizará en las Torres de Serranos cuando se cumplen 25 días del comienzo de una huelga indefinida de la que no se atisba el final.

Los sindicatos que representan al 70 % del profesorado, STEPV, CCOO y UGT siguen reclamado que haya una negociación "directa y efectiva" con la consellera, mientras que los otros dos sindicatos, ANPE y CSIF, han participado esta semana en reuniones telemáticas con directores generales que no han tenido la consideración de mesa sectorial por falta de quorum.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, afirmó este miércoles que una vez terminen esas reuniones se volverá a convocar a todos los sindicatos para ver cómo plasmar las mejoras técnicas que se hayan podido alcanzar en un documento en marco y señaló que su Gobierno "no ha parado de buscar soluciones". EFE

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