Cuando el lugar también es el mensaje: las claves de los escenarios de León XIV en España

Raquel de Blas

Madrid, 4 jun (EFE).- La agenda del papa en España no solo traza un itinerario geográfico, sino también un mapa cargado de significado. Desde el Congreso de los Diputados hasta la Sagrada Familia, pasando por la prisión de Brians 1 o el muelle de Arguineguín, son algunos de los escenarios elegidos que comunican tanto como los discursos de León XIV.

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Cada parada es una escena, y juntas componen un relato cuidadosamente construido que habla de justicia, esperanza y del lugar que la Iglesia quiere ocupar hoy.

El papa no comienza su visita en el Congreso ni en las grandes plazas madrileñas, empieza por "los últimos", en un centro para personas sin hogar en un barrio popular, para visibilizar una realidad habitualmente invisible en la que concentran situaciones de exclusión, soledad y precariedad. La visita al CEDIA en Carabanchel marca con fuerza el punto de partida de este viaje.

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Para el primer acto multitudinario, una vigilia con jóvenes, se ha elegido un espacio abierto en un lugar muy expuesto y reconocible: la Plaza de Lima, junto al Santiago Bernabéu, un nudo del paseo de la Castellana muy asociado al estadio y a la vida deportiva y cotidiana de Madrid, al que en esta ocasión llega la oración con un tono festivo.

La fe se sitúa en el centro neurálgico de la capital con la celebración de la misa del Corpus Christi en la plaza de Cibeles, quizá la más famosa y céntrica de Madrid, símbolo de la ciudad y escenario de multitudinarias manifestaciones y celebraciones populares y deportivas, especialmente las del Real Madrid y la selección.

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Celebrar la Eucaristía y la procesión del Corpus en el corazón simbólico y administrativo de la ciudad implica que la fe no queda relegada a los templos, sino que quiere dialogar con la vida pública y la identidad de la ciudad.

El acto "Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte" en el Movistar Arena, uno de los recintos de eventos más importantes de España, ligado a grandes conciertos, espectáculos y macroencuentros culturales y deportivos, representa el momento de diálogo entre la Iglesia y la sociedad contemporánea.

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Que León XIV tome la palabra por primera vez en una sesión conjunta de Congreso y Senado es claramente el gesto más institucional y político de su viaje y coloca a la Iglesia frente al corazón de la democracia española como conciencia ética y moral que defiende la dignidad humana, la justicia social, el cuidado de los vulnerables, la paz y el bien común.

El estadio Santiago Bernabéu acogerá el encuentro con la comunidad diocesana de Madrid. Escoger para este evento un estadio icónico del fútbol mundial, asociado a pasión, identidad y pertenencia, implica que la propia Iglesia se ve como una multitud diversa que celebra unida su fe en un lugar que forma parte del imaginario colectivo de la ciudad.

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En Barcelona se pondrá el foco en dos símbolos religiosos y espirituales de Cataluña: la Sagrada Familia y Montserrat, convertidas en dos auténticas 'montañas sagradas' y en iconos culturales y populares que trascienden las fronteras.

Las dos montañas, una natural y otra levantada en piedra en el corazón de la ciudad, se repartirán la atención del pontífice el miércoles 10 de junio.

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En Montserrat, corazón espiritual y cultural de Cataluña, el papa será recibido por el abad y compartirá almuerzo con los monjes benedictinos. Este espacio natural es símbolo también de la identidad catalana, fusionando la devoción mariana (a La Moreneta) con el patriotismo.

La piedra angular del viaje papal tendrá lugar en la Sagrada Familia en el marco del centenario de la muerte de Antoni Gaudí. León XIV celebrará una misa a la que asistirán hasta 8.000 personas y posteriormente bendecirá la torre de Jesucristo.

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Con sus 172,5 metros y culminada por una cruz, es la más alta de las 18 torres diseñadas con una jerarquía vertical y el punto más simbólico del proyecto de Gaudí, que concibió la Sagrada Familia como una "Biblia en piedra" y simboliza la vida y el mensaje de Jesucristo y la Iglesia católica.

Revestido de gran trascendencia espiritual e institucional, este acto se presenta como la culminación de uno de los elementos centrales del diseño del genial arquitecto y un paso decisivo en la realización del templo tal y como él lo concibió.

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León XIV también dedicará en Barcelona tiempo a los más vulnerables: acudirá a la parroquia de Sant Agustí en el barrio del Raval, uno en los que residen más migrantes en la ciudad, y a la cárcel de Brians, gestos que subrayan la importancia de la acogida y la inclusión, así como de la reinserción y el acompañamiento.

La historia de Canarias y la migración vivirá un hito el próximo día 11, cuando un papa pise por primera vez el archipiélago. Su llegada comenzará en Arguineguín, localidad del sur de Gran Canaria que, pese a sus apenas 2.700 habitantes, ha sido durante seis años testigo de historias épicas de rescate y supervivencia, pero también de constantes tragedias que han conmovido a todo el país.

Como la de Eléne Habiba, la niña maliense de dos años que murió en marzo de 2021 justo cuando ya estaba a salvo, en el mismo muelle. O como aquellos días de 2020 en los que más de 2.500 personas se hacinaban en el muelle, durmiendo a la intemperie en mantas sobre el asfalto.

De aquellos días le vino el apelativo del 'muelle de la vergüenza'. Contra ese estigma quiere luchar ahora la visita de León XIV; la Iglesia reivindica otra mirada: la de Arguineguín como 'puerto de la esperanza' donde dan lo mejor de sí "los Ángeles del Océano", como llama el obispo de Canarias a Salvamento Marítimo, Cruz Roja y los demás cuerpos de emergencia.

Allí, el papa rezará, junto a un millar de migrantes, por todos los que no han llegado y ofrecerá flores al mar en su memoria. Retoma así los planes que no pudo completar su antecesor, Francisco, para situar en el centro de su visita la dignidad de la acogida y el drama humano que encierra cada travesía.

El otro gran símbolo lo pisará al día siguiente en Tenerife: el centro de primera acogida de Las Raíces, un antiguo cuartel a las afueras de La Laguna que llegó a albergar a más de 2.500 personas en los momentos más críticos. Hoy, con menor presión migratoria, el centro acoge a unos 500 migrantes y trabaja en una atención más individualizada. EFE

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