Los embargos de vivienda habitual suben un 38,1% hasta marzo y suman 6 trimestres al alza

Madrid, 4 jun (EFE).- El número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual crecieron un 38,1 % entre enero y marzo y suman ya seis trimestres al alza.
Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de estadística (INE), en los tres primeros meses del año se produjeron 3.328 inscripciones, la cifra más alta para un primer trimestre desde 2022.
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El total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad creció un 20,1 % en el trimestre, y las de viviendas de personas físicas lo hicieron un 35,8 %. EFE
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