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Los bosques mediterráneos emiten un contaminante asociado al tráfico durante olas de calor

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Barcelona, 4 jun (EFE).- Los bosques mediterráneos emiten tolueno, un compuesto orgánico volátil asociado tradicionalmente al tráfico y a la industria, cuando sufren episodios de calor extremo y sequía, lo que contribuye a la formación de ozono troposférico.

Así lo revela un estudio coliderado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) y el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), publicado en la revista Environmental Science: Atmospheres.

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El trabajo se basa en datos recogidos entre 2021 y 2023 en el Parque Natural del Montseny (Barcelona), un periodo marcado por una de las sequías más severas de las últimas décadas en Cataluña.

Los investigadores detectaron aumentos recurrentes y picos matutinos de tolueno en zonas forestales aproximadamente dos días después de registrarse olas de calor, con temperaturas hasta 5 grados superiores a la media y niveles críticos de sequedad ambiental.

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"Aparecían picos de tolueno por la mañana. Esto nos hizo pensar que había una respuesta del propio bosque ante dichas condiciones de estrés", ha explicado la investigadora del IDAEA y primera autora del estudio, Ana Yáñez-Serrano.

Ante este patrón, los científicos plantean utilizar el tolueno como un indicador del estado fisiológico y el estrés climático de los ecosistemas mediterráneos y, para confirmar esta hipótesis, prevén comparar estos resultados con datos de otros bosques en Marsella (Francia) y Chipre.

El tolueno es un compuesto orgánico volátil que, al reaccionar con los óxidos de nitrógeno del tráfico urbano, favorece la formación de ozono troposférico (el situado a nivel de superficie), que irrita las vías respiratorias y actúa como gas de efecto invernadero.

El coautor del trabajo e investigador del CREAF, Joan Llusià Benet, ha destacado que el hecho de que los bosques emitan este compuesto de forma biológica "abre la puerta a calcular mejor la calidad del aire en unas condiciones cada vez más cálidas".

Los autores del estudio han coincidido en la importancia de incluir estos compuestos en las estrategias de monitorización y regulación de la calidad del aire, dado que actualmente la gran mayoría no están regulados de forma específica. EFE

dic/rq/icn

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