Los bosques mediterráneos emiten un contaminante asociado al tráfico durante olas de calor

Barcelona, 4 jun (EFE).- Los bosques mediterráneos emiten tolueno, un compuesto orgánico volátil asociado tradicionalmente al tráfico y a la industria, cuando sufren episodios de calor extremo y sequía, lo que contribuye a la formación de ozono troposférico.

Así lo revela un estudio coliderado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) y el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), publicado en la revista Environmental Science: Atmospheres.

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El trabajo se basa en datos recogidos entre 2021 y 2023 en el Parque Natural del Montseny (Barcelona), un periodo marcado por una de las sequías más severas de las últimas décadas en Cataluña.

Los investigadores detectaron aumentos recurrentes y picos matutinos de tolueno en zonas forestales aproximadamente dos días después de registrarse olas de calor, con temperaturas hasta 5 grados superiores a la media y niveles críticos de sequedad ambiental.

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"Aparecían picos de tolueno por la mañana. Esto nos hizo pensar que había una respuesta del propio bosque ante dichas condiciones de estrés", ha explicado la investigadora del IDAEA y primera autora del estudio, Ana Yáñez-Serrano.

Ante este patrón, los científicos plantean utilizar el tolueno como un indicador del estado fisiológico y el estrés climático de los ecosistemas mediterráneos y, para confirmar esta hipótesis, prevén comparar estos resultados con datos de otros bosques en Marsella (Francia) y Chipre.

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El tolueno es un compuesto orgánico volátil que, al reaccionar con los óxidos de nitrógeno del tráfico urbano, favorece la formación de ozono troposférico (el situado a nivel de superficie), que irrita las vías respiratorias y actúa como gas de efecto invernadero.

El coautor del trabajo e investigador del CREAF, Joan Llusià Benet, ha destacado que el hecho de que los bosques emitan este compuesto de forma biológica "abre la puerta a calcular mejor la calidad del aire en unas condiciones cada vez más cálidas".

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Los autores del estudio han coincidido en la importancia de incluir estos compuestos en las estrategias de monitorización y regulación de la calidad del aire, dado que actualmente la gran mayoría no están regulados de forma específica. EFE

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