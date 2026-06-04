Espana agencias

La RDC dice que cancelar su amistoso en España por el ébola puede suponer "discriminación"

Guardar
Google icon

Nairobi, 4 jun (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) afirmó este jueves que "podría suponer discriminación" la decisión de las autoridades españolas de la Línea de la Concepción (Cádiz) de cancelar el partido de fútbol amistoso del próximo día 9 entre RDC y Chile como precaución ante el brote de ébola en el este del país africano.

"Estamos teniendo serios problemas con las autoridades españolas porque han decidido que el segundo partido que debería jugar nuestra selección nacional (...), no pueden jugarlo por el ébola", afirmó el ministro congoleño de la Comunicación, Patrick Muyaya, en una rueda de prensa virtual organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

PUBLICIDAD

"Muchos, creo que todos nuestros jugadores no juegan en Kinsasa (capital congoleña) ni en la República Democrática del Congo, todos ellos llevan unas tres semanas en algún lugar de Bélgica concentrándose en la preparación del Mundial, por lo que este tipo de decisión puede suponer discriminación", subrayó Muyaya.

"No es muy justo, teniendo en cuenta todo el esfuerzo que estamos realizando", añadió el ministro, también portavoz del Gobierno congoleño.

Muyaya hizo estas declaraciones después de que la Federación de Fútbol de la RDC (FECOFA) anunciara este martes que mantiene conversaciones con las autoridades competentes para conseguir que se celebre al amistoso, al asegurar que "se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios, deportivos y normativos".

PUBLICIDAD

Ese mismo día, el alcalde de La Línea de la Concepción (provincia de Cádiz), Juan Franco, había dictado un decreto por el que no autoriza la celebración en ese municipio español del amistoso al argumentar "prudencia sanitaria" y "posibles riesgos sanitarios".

Por su parte, la selección chilena de fútbol pidió que las autoridades locales españolas permitan disputar el encuentro "a puertas cerradas" y sin público, al enfatizar que "el Congo ya se hizo exámenes".

Los 'Leopardos', como se conoce popularmente a la selección congoleña, jugaron este miércoles un primer amistoso en Lieja (Bélgica) contra la selección de Dinamarca.

La FECOFA confirmó hace dos semanas que el combinado nacional estaba cumpliendo con el aislamiento de 21 días exigido por Estados Unidos para poder entrar en el país y disputar la Copa del Mundo, cuya sede comparte con México y Canadá y que se jugará en junio y julio, tras la declaración del brote de ébola el pasado 15 de mayo.

Los 'Leopardos' cancelaron, antes de viajar a Bélgica, sus entrenamientos en Kinsasa, donde aún no se han registrado casos y que se encuentra a unos 2.000 kilómetros de la provincia nororiental de Ituri, epicentro de la epidemia.

La selección congoleña volverá a un Mundial después de 52 años, integradas en el grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Según los últimos datos oficiales del Gobierno congoleño, el país acumula 363 casos confirmados de ébola, incluidos 62 fallecidos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mapfre presenta 'In the American West', la mítica serie fotográfica de Richard Avedon

Infobae

Ryan Schneider deja volar a la intuición para transformar materiales naturales en arte

Infobae

El resto de acusados en el juicio a David Sánchez avalan la transparencia de los procesos

Infobae

El PP urge a Montero a responder sobre los "escándalos" porque la SEPI "dependía" de ella

Infobae

Un empresario declara ante el juez del caso Mascarillas de Almería que trabajó a pérdidas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Leire Díez | El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska

Última hora del caso Leire Díez | El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

Zapatero no asistirá al acto en el Congreso para recibir al Papa León XIV durante su visita a España

Un ataque en Líbano deja dos soldados españoles heridos y mata a un militar serbio de la misión de la ONU

La Justicia otorga la nacionalidad española a una venezolana que pasó cuatro meses fuera del país porque tuvo que renovar su pasaporte

ECONOMÍA

Así son las 5 villas de lujo más caras de la Costa del Sol: de una finca andalusí a una mansión con spa

Así son las 5 villas de lujo más caras de la Costa del Sol: de una finca andalusí a una mansión con spa

Mascotas en comunidades de vecinos: cuándo pueden prohibirte tener un perro en casa

Una mujer tiene que devolver 22.918 euros de la pensión por tener a su hijo empadronado en casa

La oferta de empleo público para 2026 asciende a 27.232 plazas: cómo se reparten y dónde hacer el seguimiento

Una nueva estafa suplanta a hoteles para robar los datos bancarios o reclamar pagos tras una reserva: cómo identificarla y evitarla

DEPORTES

Mourinho era IA y Haaland no está hecho: el duelo entre Florentino y Riquelme se pone emocionante y ya sacude el fútbol internacional

Mourinho era IA y Haaland no está hecho: el duelo entre Florentino y Riquelme se pone emocionante y ya sacude el fútbol internacional

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

Florentino Pérez cuela el anuncio de Mourinho en la televisión tras la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones