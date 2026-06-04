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La Politécnica crea el primer máster en ingeniería de vehículos de alta competición

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Juliana Leao-Coelho

Madrid, 4 jun (EFE).- La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha creado el primer máster en ingeniería de vehículos de alta competición (Motorsport) de una universidad pública española, ante la llegada de la Fórmula Uno a Madrid el próximo septiembre, y que está dirigido también a las motos de carreras y los rallys.

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El máster surge de "una propuesta de la Comunidad de Madrid de que nos lanzáramos a esta aventura", dado que la Politécnica ya contaba con un máster de automoción pero orientado a la competición, ha dicho a Efe el profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales, Javier Páez, director del Máster de Ingeniería Avanzada del Motosport (MIAM).

El motorsport abarca "competiciones de motocicletas, rally, Fórmula Uno, e incluye todo tipo de categorías desde la reina (F-1) hacia abajo", ya sea en carretera, tierra o circuito.

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 "Tenemos una cierta competencia, fundamentalmente con dos másteres de motorsport británicos, en Oxford y en Cranfield, que son dos referencias internacionales". También hay "algunas acciones de másteres en España, todas ellas movidas desde universidades privadas", añade.

El 40 % del profesorado que impartirá el programa son profesionales en activo, "ingenieros que están trabajando en distintas competiciones y en distintos puestos, desde ingenieros de pista, desarrollo de componentes, aerodinámica, entre otros. El resto de docentes son profesores de la Universidad.

Es un proyecto "totalmente transversal en cuanto a las especialidades que incluye", e involucra a cinco o seis Escuelas principales de la UPM con instalaciones en distintos lugares, aunque intentarán centrarlo "en tres campus donde están las zonas fundamentalmente de especialización".

Así, una parte se impartirá en el Campus Sur, otra en la Escuela de Diseño Industrial en Embajadores y también en la Escuela de Aeronáuticos en Ciudad Universitaria.

Este posgrado "no está centrado en ninguna titulación específica e incluye cualquier titulación ingenieril". Se compone de 90 créditos, con una duración de año y medio, y arrancará con un tope máximo el primer año de 35 alumnos.

Se trata de un programa "sólido, moderno y conectado con las necesidades de la competición", que está diseñado para formar a profesionales especializados en el desarrollo, análisis y optimización de vehículos y sistemas de alto rendimiento tecnológico.

El máster cuenta con un Consejo Asesor externo formado por ingenieros internacionales del sector, que validarán contenidos, metodología y orientación profesional del programa.

Casi la mitad de los créditos (45,6 %) está orientado a la práctica, proyecto y aplicación profesional, incorporando contenidos transversales como comunicación y condición física y rendimiento del piloto.

Asimismo, un 33 % de los créditos se dedicará a simulación avanzada; análisis de datos, telemetría e instrumentación, así como modelos predictivos y correlación pista-simulador.

Se empleará IA y Big Data aplicados al motorsport, además de una estrategia de carrera basada en datos y tecnologías esenciales en competiciones como Fórmula 1, Fórmula E o el World Endurance Championship (WEC).

La piloto de rally española Cristina Gutiérrez, junto con egresados de la UPM que actualmente trabajan en escuderías internacionales, asistió este miércoles a la presentación del máster por el rector Óscar García.

Ya está abierta la web del máster y ya se ha recibido "un número importante de alumnos solicitando información detallada", según el director del máster. EFE

(fotos)

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