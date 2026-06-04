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El juez del caso Pablo Ibar concede al fiscal otro mes para que se pronuncie sobre la declaración del nuevo testigo

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El juez de Estados Unidos en cuyas manos está el caso de Pablo Ibar ha concedido un nuevo plazo de treinta días a la Fiscalía para que se pronuncie si cree necesaria la toma de declaración al testigo que "exculpa de manera clara" al preso de origen vasco de la autoría de los asesinatos que se cometieron en 1994 en una localidad próxima a Miami, según ha informado la Asociación Pablo Ibar- Juicio Justo.

La concesión de la nueva prórroga fue adoptada hace pocos días, después de que el letrado Daniel Tibbitt, que representa a Pablo Ibar, elevara un escrito ante el juez, ha detallado en un comunicado.

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El abogado denunció que la acusación "había incumplido hasta en dos ocasiones los plazos que el juzgado le concedió para que emitiera un informe sobre si el testigo sorpresa debe declarar en una audiencia pública". El último de estos plazos expiró el pasado 13 de mayo.

La asociación ha lamentado que "el silencio" que mantiene la Fiscalía "no hace más que demorar una situación de angustia en Pablo Ibar así como en su familia, que ven cómo pasan los meses sin que el representante del Estado haga nada para evitarlo y se implique en esclarecer la verdad sobre un crimen tan brutal como el que se cometió".

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En esa línea, ha recordado que el proceso del preso de ascendencia vasca experimentó el verano del pasado año un cambio cuando el abogado presentó ante los tribunales una moción con la declaración jurada del testigo que aseveró que la persona que intervino en los tres asesinatos que se perpetraron en el chalet de la localidad de Miramar, en el Estado de Florida, no fue Pablo Ibar sino otro individuo del que facilitó su identidad.

Este testigo enmarcó las muertes en un ajuste de cuentas por tráfico de drogas contra el propietario del chalet, Casimir Sucharski, dueño también de un conocido club de la zona.

Desde que la defensa aportó este testimonio, el juez ha pedido en tres ocasiones a la Fiscalía que valore la nueva prueba aportada, pero hasta el momento, "el silencio es la única respuesta que ha obtenido", ha lamentado.

En su opinión, la estrategia de la acusación supone "una nueva demora en la resolución del caso". "Pablo Ibar lleva más de tres décadas privado de libertad por unos hechos de los que siempre se ha declarado inocente, y ahora este nuevo retraso conlleva un importante gasto económico que la familia por sí sola no puede hacer frente", ha subrayado.

Finalmente, la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo ha anunciado que ha reactivado la campaña de 'crowdfunding' y ha llamado a apoyar a Pablo Ibar a través de su página y las redes sociales, con la posibilidad de efectuar las aportaciones económicas.

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EuropaPress

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