Page asegura no estar en la carrera por liderar el PSOE pero dice que cuando se vaya Sánchez, el partido estará "mejor"

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en esa región, Emiliano García-Page, ha asegurado que no está en la carrera para liderar el partido en el futuro, asegurando que no está en una "conspiración" y añadiendo que por eso puede hablar "con tranquilidad".

"Si ambicionara algo, no criticaría a los jefes. Eso está mal visto en los partidos políticos", ha dicho durante una entrevista mantenida en los Desayunos Informativos de Europa Press.

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En todo caso, asegura que el "futuro después de Pedro Sánchez" en el PSOE "será mejor" en las filas socialistas. "Esta es una época muy oscura del PSOE, muy mala, y todo el mundo se pregunta cuál será el final. Y para saber el final, hay que ver los principios", ha añadido.

En su opinión, en esta etapa actual, el PSOE ha "pulverizado" muchos de sus "valores más esenciales".

"Hemos traspasado todas las líneas y yo quiero un PSOE vertebrado, perimetrado, con límites. Estar en una etapa de relativismo con tal de gobernar es malo. Eso lo puede hacer un partido populista, no los que aspiran a gobernar", ha abundado, asegurando que el tránsito hacia el futuro en el PSOE será "difícil y doloroso".

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