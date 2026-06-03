Espana agencias

Deschamps: "Mbappé está en plena forma. Física y psicológica"

Guardar
Google icon

París, 3 jun (EFE).- El seleccionador francés, Didier Deschamps, restó importancia a la influencia que en el Mundial puedan tener los problemas que ha tenido en el Real Madrid Kylian Mbappé y aseguró está "en plena forma, física y psicológica".

"Hablo con él y él tiene que hablar con los jugadores porque es el capitán. Os lo repito: una cosa es lo que pasa en los clubes, pero la dirección es diferente", aseguró el técnico en vísperas del primer amistoso de preparación de la selección francesa para el Mundial que se jugará en Nantes este jueves contra Costa de Marfil.

PUBLICIDAD

"Kylian tiene una experiencia que los otros no tienen. Es su tercer Mundial y un Mundial es algo muy complicado. Está bien", agregó.

Deschamps, que vivirá su último Mundial al frente de los 'Bleus', aseguró que el grupo está en buena condición, incluido Willian Saliba, que llegó con algunos problemas de la final de la Liga de Campeones que perdió con el Arsenal el pasado sábado.

PUBLICIDAD

El técnico aseguró que también encontró frescos a los jugadores del PSG que ganaron ese título antes de incorporarse a la selección. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Centros de bachillerato concertado piden una PAU homogénea para todo el territorio

Infobae

Córdoba acogerá el estreno de 'La Reina Blanca', en homenaje a Blanca del Rey

Infobae

Cuatro días de mayo registraron récord de mayor temperatura media en España, según Aemet

Infobae

La UCO apunta que Díez se vio con la jefa de la Guardia Civil para que actuara contra los agentes investigadores

La UCO apunta que Díez se vio con la jefa de la Guardia Civil para que actuara contra los agentes investigadores

El tribunal de David Sánchez al oír a un bebé: "Menos mal que hay una voz inocente"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | Un agente de la UCO dijo que el general jefe del Estado Mayor pidió identificar por nombre a los agentes que investigaban casos vinculados a Sánchez

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | Un agente de la UCO dijo que el general jefe del Estado Mayor pidió identificar por nombre a los agentes que investigaban casos vinculados a Sánchez

La gerente del PSOE falseó “notas de encargo profesional” para desviar más de 152.000 euros a los abogados de Koldo y Santos Cerdán y sufragar las actividades de la trama

Estos son los cortes de tráfico, autobús y metro en Madrid para hoy miércoles 3 de junio por la visita del papa León XIV

La Justicia francesa da luz verde a la entrega de Josu Ternera para que sea juzgado en España por su responsabilidad como dirigente de ETA

Un diputado de Sumar, citado a declarar como imputado ante el Supremo por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos

ECONOMÍA

Inditex subirá los sueldos de Marta Ortega, el CEO García Maceiras y los consejeros delegados: la presidenta cobrará 1,05 millones de euros

Inditex subirá los sueldos de Marta Ortega, el CEO García Maceiras y los consejeros delegados: la presidenta cobrará 1,05 millones de euros

Así son las pensiones del Vaticano: jubilación entre los 67 y 72 años, sanidad gratuita y un sistema en números rojos

¿Cuánto costaría comprar una ‘Casita’ como la de Bad Bunny en Madrid y Barcelona? Su precio, al alcance de muy pocos

Bruselas exige a España repartir mejor el gasto social: más dinero y pisos para jóvenes y menos desequilibrios generacionales

La Unión Europea pide a España revisar el IVA de hoteles y restaurantes para aumentar la recaudación en 7.000 millones de euros

DEPORTES

La figura del árbitro en el mundo del fútbol: “Siempre se ha intentado justificar absolutamente todo con los errores arbitrales”

La figura del árbitro en el mundo del fútbol: “Siempre se ha intentado justificar absolutamente todo con los errores arbitrales”

Jordi Alba echa más leña al fuego entre Atlético de Madrid y FC Barcelona: “La liga de 2014 fue robada”

Récord en el Mundial 2026: un aficionado paga más de 17.000 euros por ver a España contra Uruguay en Guadalajara

La campaña de Florentino Pérez para presidir el Real Madrid, bajo sospecha: 326 cuentas “inauténticas”, un informe de fraude de ley y el fantasma del ‘Barçagate’

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”